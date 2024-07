Frankrijk kiest nieuw parlement, partij Le Pen in peiling aan kop

De regels

De Fransen stemmen in twee rondes en per kiesdistrict. Frankrijk telt 577 kiesdistricten. In elk afzonderlijk district hebben de Franse politieke partijen kandidaten. Er zijn dus geen landelijke kandidaten of kieslijsten. De winnaar van de verkiezing in een district gaat naar de Franse Tweede Kamer, de Assemblée.

Als een kandidaat in een kiesdistrict bij de eerste ronde meteen meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, heeft die kandidaat daar gewonnen en krijgt een zetel in de Assemblée. Als dat in een kiesdistrict niet zo is, wordt daar een tweede stemronde gehouden. Alleen de partijen die de meeste stemmen in de eerste ronde kregen mogen daaraan meedoen.