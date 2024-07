Marofer In Den Haag werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 13:00 • Aangepast vandaag, 13:06 Feest na winst Oranje hier en daar uit de hand gelopen

Na de EK-wedstrijd Nederland-Turkije is gisteravond op diverse plekken in het land feestgevierd. Fans van zowel Oranje als het met 2-1 uitgeschakelde Turkije gingen de straat op. Dat begon feestelijk, maar mondde op sommige plekken uit in ongeregeldheden. Zo moest de politie in Den Haag en Eindhoven ingrijpen en werden meerdere arrestaties verricht.

In Den Haag sloeg de sfeer na verloop van tijd om in de Schilderswijk en in het Laakkwartier. Volgens een woordvoerder van de politie zochten groepen mensen in verschillende straten de confrontatie op met de politie.

Agenten werden bekogeld met onder meer stenen en vuurwerk. Enkele agenten liepen gehoorschade op, tot nu toe zeker twee. Volgens Omroep West is ook vuurwerk naar een verslaggever van de regionale omroep gegooid.

Op deze beelden is te zien hoe er meerdere keren vuurwerk ontploft in de buurt van agenten:

1:12 Ongeregeldheden bij Oranjefeest in Haagse Schilderswijk

Rond middernacht kwamen de ME en eenheden van de Koninklijke Marechaussee in actie om groepen uit elkaar te drijven. Tegen 01.00 uur was het weer rustig in de stad. In totaal zijn in Den Haag zes mensen opgepakt, onder meer voor belediging en openlijk geweld. Een van hen werd aangehouden voor het bezit van zwaar vuurwerk.

Onrust in Eindhoven en Den Bosch

In Eindhoven liep het feest in het stadsdeel Woensel uit in ongeregeldheden en werd met meubilair en flessen gegooid. Volgens de politie waren er meerdere confrontaties tussen twee groepen. Daarbij zijn Syrische vlaggen in beslag genomen.

De politie voerde charges uit om de rust te herstellen. Een 18-jarige man uit Eindhoven en een 25-jarige man uit Valkenswaard zijn aangehouden voor belediging. Een derde persoon moest zijn rijbewijs inleveren vanwege onveilig rijgedrag, meldt Omroep Brabant.

Ook in Den Bosch was het kort onrustig. De politie was daar aanwezig om twee groepen uit elkaar te houden, maar hoefde geen charges uit te voeren. Daarna keerde de rust terug.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid spreekt op X zijn afkeuring uit over de ongeregeldheden in de steden. "Dat is triest en onacceptabel. Dank aan alle hulpverleners die zich hebben ingezet om het veilig te houden."