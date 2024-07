In vete met Drake geeft Kendrick Lamar met virale videoclip een trap na

Enkele van de 'Not Like Us'-videoscenes ontleed:

- De video van Lamar is geregisseerd door Dave Free. In een disstrack beweerde Drake dat Free eigenlijk de vader is van Lamars kinderen. In de video zien we Lamar liefdevol met zijn verloofde en kinderen door de woonkamer dansen. Daarmee lijken ze ze zich weinig aan te trekken van die beschuldigingen.

- Op de regel "Tryna strike a chord and it's probably A minor" zie je Lamar over een speelpleintje hinkelen. Lamar beschuldigt Drake ervan dat hij seksueel overschrijdend bezig is geweest met minderjarige meiden.

- Op een gegeven moment zie je Lamar ook een piñata van een uil in elkaar rammen. De uil is het logo van Drake's label OVO Sound. Nog een verwijzing naar de uil zien we op het einde. Een uil (Drake?) in een kooi.

- Drake gaf Lamar in disstrack Push-ups de opdracht om die oefening vijftig keer te doen. Lamar reageert in de video door zich op te drukken in een soort cel. Je hoort hem rappen: "Hey Drake. Ik hoor dat je ze graag jong ziet. Beter beland je niet in de cel."

- En je ziet Lamar later in een donkere, zwartwit gefilmde ruimte staan met alleen een truck met lampen aan. De scene lijkt erg op Drake's clip van Family Matters. In Lamars versie wordt iemand (Drake?) die op hem af liep weggeblazen.