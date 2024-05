NOS Kendrick Lamar (l.) en Drake

NOS Nieuws • vandaag, 07:07 Vete tussen rappers Kendrick Lamar en Drake, 'disstracks' domineren hitlijsten Merijn Metsemakers redacteur Online Merijn Metsemakers redacteur Online

In twee weken tijd hebben rivaliserende rappers Kendrick Lamar en Drake acht nummers uitgebracht, waarmee ze elkaar onder vuur nemen. Daarbij gaan de artiesten niets uit de weg. Beschuldigingen van onder meer seks met minderjarigen en huiselijk geweld gaan over en weer in de zogenoemde disstracks die de wereldwijde hitlijsten domineren.

"Het is lang geleden dat zulke grote namen in hiphop het tegen elkaar hebben opgenomen. Voor liefhebbers van rap is dit echt smullen", zegt Dave Vanderheijden. Hij is de oprichter van Hiphop In Je Smoel. Op zijn website wordt elke ontwikkeling in deze beef, zoals een muzikale vete in hiphop wordt genoemd, op de voet gevolgd.

Zwaargewichten

De twee hoofdrolspelers, Kendrick Lamar en Drake, zijn beide zwaargewichten in de muziekindustrie. Lamar is een Amerikaanse rapper uit Compton die zeventien Grammy's en een prestigieuze Pulitzer-literatuurprijs op zijn naam heeft staan.

Drake, die luistert naar de naam Aubrey Drake Graham, is een Canadese rapper die commercieel gezien de meest succesvolle hiphopartiest is van het laatste decennium. Met dertien nummer 1-hits staat hij op gelijke hoogte met Michael Jackson.

In de begindagen van Lamar's carrière steekt Drake nog een helpende hand uit. Lamar mag het voorprogramma verzorgen van zijn tournee in 2012.

In datzelfde jaar kwam Poetic Justice uit waar beide rappers op te horen zijn:

In de jaren erna groeien beide rappers uit tot de grootsten van hun generatie. In het nummer Control steekt Lamar niet onder stoelen of banken dat hij zichzelf absoluut de beste vindt. Ook zegt hij in een interview wie hij allemaal achter zich laat op de ranglijst, onder wie Drake. Maar die zegt op zijn beurt dat Lamar hem op geen enkele manier overklast.

Wat volgt zijn kleine speldenprikjes, ook wel sneakdisses genoemd, die beide rappers jarenlang verstoppen in hun nummers. Maar die zorgen voor weinig ophef.

De grote drie

Daar komt verandering in als een andere rapper met een aanzienlijke staat van dienst, J. Cole, afgelopen oktober het nummer First Person Shooter uitbrengt. Daarin somt hij op wie volgens hem de grote drie van de rapwereld zijn: hijzelf, Drake en Kendrick Lamar. Tot ongenoegen van Lamar, die op het nummer Like That duidelijk maakt dat hij als enige aanspraak maakt op de troon.

Daarna volgen de disstracks elkaar in rap tempo op, met de afgelopen twee weken als kookpunt. Lamar maakt Drake uit voor pedofiel en Drake zegt dat Lamar zich schuldig maakt aan huiselijk geweld.

Elkaar overtroeven met heftige aantijgingen is een fundament van de disstrack, weet Vanderheijden. "Die competitiedrang is onlosmakelijk verbonden met hiphop. Van breakdance tot graffiti: je wil laten zien dat je de beste bent. Om dat te bewijzen breek je als rapper de ander zo creatief mogelijk af met met grove teksten. Niet omdat je het per se meent, maar omdat je wil laten zien dat je de kunst van het rappen het best beheerst."

Winkel van Drake beklad

Maar het blijft lang niet altijd sportief. Beefs tussen rappers mondden in het verleden vaker uit in (dodelijk) geweld. Twee incidenten bij het huis van Drake in Toronto deze week doen ook stof opwaaien. Een beveiliger werd woensdag neergeschoten en raakte zwaargewond. Nog geen vierentwintig uur later overmeesterde de politie een indringer bij de woning, meldt showbizzsite TMZ.

Of dit verband houdt met de ruzie tussen de rappers, is onduidelijk. De bekladding van Drakes winkel in Londen met de titel van Lamars meest recente diss was wel een duidelijk signaal.

X / @HipHopDX De beef heeft ook de straten van Londen bereikt, waar een winkel van Drake is beklad met teksten uit een disstrack van Lamar

"Hoe luisteraars reageren op je tracks heb je niet in de hand. Maar ik zie wel dat Drake en Lamar duidelijk uitstralen dat ze deze beef muzikaal willen uitvechten. Ze hebben elkaar uitsluitend met muziek bestookt. Hopelijk zien luisteraars dat ook in", zegt Vanderheijden.

Miljard streams

Bij elkaar opgeteld hebben de nummers al bijna een miljard streams op Spotify. In talloze video's op sociale media worden de nummers uitvoerig ontleed en er is zelfs een speciale Wikipedia-pagina voor opgetuigd.

Vanderheijden: "Het is als liefhebber fantastisch om te zien hoeveel het losmaakt als twee wereldsterren teruggaan naar de essentie van hiphop. Want ook al is de industrie uitgegroeid tot een miljardenbusiness, zij laten zien dat het in de kern nog steeds draait om rappen."