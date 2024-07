Pro Shots Ronald Koeman op de bank tijdens dit EK namens Nederland

NOS Voetbal • vandaag, 08:11 Tegenover het grote hart van Turkije hoopt Koeman op boerenslimheid bij Oranje Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Hoe houd je het hoofd koel tijdens een heet avondje tegen Turkije? Op die vraag moet het Nederlands elftal vanavond in de kwartfinales van het EK een goed antwoord hebben. "We zullen soms ook koel en zakelijk moeten zijn", weet bondscoach Ronald Koeman.

Het is een opvallend beeld, zo rond zessen op de dag voor de wedstrijd in het Olympiastadion in Berlijn. De gehele selectie van het Turkse nationale elftal poseert op het veld waarop zondagavond 14 juli ook de EK-finale wordt gespeeld. Er wordt een groepsfoto genomen.

Dat zie je het Nederlands elftal toch niet zo snel doen. Daar zijn wij als volk misschien ook te nuchter voor. Noem het onprofessioneel van de Turken, of noem het liefde, passie. Een stukje beleving.

Op het veld de baas zijn

Op het veld en op de tribunes zullen die verschillen ook tot uiting komen. De verwachting is dat het stadion in de Duitse hoofdstad, waar zo'n 300.000 mensen met Turkse roots wonen, meer rood dan oranje kleurt. Vol met Turkse fans die in hun enthousiasme vaak een duizelingwekkend aantal decibels produceren in een stadion.

"Veel spelers van ons hebben, net als ikzelf, ervaring met het spelen tegen Turkse clubs", aldus Koeman. "Qua sfeer natuurlijk geweldig. We zeiden altijd maar: zorgen dat je de bal in de ploeg houdt, dan worden de fans vanzelf stil. En zo zal het straks ook zijn. Op het veld moeten we hen de baas zijn."

"Het kan twee kanten op werken", weet Denzel Dumfries. "Als het Turkse publiek ons uitfluit, kan dat bij ons ook juist voor een boost zorgen. Ik kan er persoonlijk wel van genieten." Maar de broeierige sfeer zal zaterdagavond niet de enige factor zijn in het zomerse Berlijn.

Turken overenthousiast

Het Turkse temperament uit zich niet alleen bij de fans, maar ook bij de spelers. "Ze zijn soms overenthousiast", vindt Koeman. "Dat is hun kwaliteit, maar kan ook hun nadeel zijn. Ze spelen misschien wat ongeorganiseerd, maar zijn ook weer gevaarlijk met die positiewisselingen. Ze hebben een groot hart."

De Turken zullen vechten voor elke meter, strijden voor elk duel. En daar waar nodig zijn ze ook niet vies van een stukje theater. Net even langer blijven liggen na een overtreding, net even de grens opzoeken bij een tegenstander. Alles is geoorloofd voor de winst.

"We moeten ons eigen spel spelen en ons niet laten meeslepen, niet meegaan in hun enthousiasme", legt 56-voudig international Dumfries uit. "Maar dat is best moeilijk. Af en toe laat ik me ook nog weleens gaan. Maar als je ouder wordt, leer je situaties steeds beter herkennen."

Boerenslimheid

Koeman: "Er zullen ook momenten zijn in de wedstrijd dat zij even de overhand hebben en vol enthousiasme zijn. Dan is het ook belangrijk om de bal wat langer in bezit te houden, om dat gevoel weg te nemen. We moeten goed zien wanneer er kansen liggen en wanneer er rust in de ploeg moet zijn."

De ervaren coach heeft het over voetbalgogme, boerenslimheid. Een punt dat hij eerder al aanstipte tijdens de kwalificatiereeks voor dit EK, tussen de 2-1 nederlaag tegen de Fransen en de belangrijke 1-0 winst in Griekenland.

Het ging toen over het gebrek aan 'klootzakken', in de goede zin van het woord. Als voorbeeld noemde hij Tijjani Reijnders, die na wat Franse tackles best iets duidelijker had kunnen gaan liggen om de scheidsrechter te verleiden om te fluiten. "Dan voer je de druk op de arbiter op."

Een "algemeen Nederlands probleem", noemde Koeman het in oktober. "Dat ligt niet alleen aan deze groep, dat zit gewoon niet in onze aard. Daar worden we ook niet mee grootgebracht. Met name zuidelijke landen gebruiken alles om het maximale resultaat te behalen. Daar kunnen wij van leren."

Een geruststelling

De wedstrijd tegen Turkije is op voorhand de perfecte wedstrijd om te laten zien dat het elftal van Koeman wat dat betreft zijn les heeft geleerd. Passie wil hij zien, maar met het koppie erbij. De kwaliteit van de Nederlandse spelers moet dan de doorslag geven.

"En wij hebben een team dat in wat voor wedstrijd dan ook altijd kansen creëert. Dat is wel een geruststelling", stelt Koeman. "We spelen om een plaats in de halve finales en dat is een geweldige kans."

