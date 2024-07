Getty Images Steven Bergwijn

NOS Voetbal • morgen, 00:00 Hoe Koeman met opstellen impopulaire Bergwijn een punt maakte Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Steven Bergwijn was in de achtste finale tegen Roemenië (3-0) de meest in het oog springende naam in de Oranje-basis. Hij was een verrassende en niet bepaald populaire keuze.

De Ajacied heeft een teleurstellend seizoen in Amsterdam achter de rug. Zijn selectie voor het EK deed al wenkbrauwen fronzen. De keuze pakte goed uit. Bergwijn maakte onderdeel uit van een werkend plan, dat leidde tot een overtuigende overwinning.

Of de 26-jarige Bergwijn tegen Turkije kan meedoen, is de vraag. De aanvaller kampt met knieklachten en wordt zaterdagochtend getest. Bondscoach Ronald Koeman heeft gelukkig voldoende alternatieven.

Succesformule

Met het opstellen van Bergwijn maakte Koeman dinsdag een punt. Hij weigerde na de afgang tegen Oostenrijk op de paniekknop te drukken en keerde juist deels terug naar zijn eigen vertrouwde succesformule, met de tandem Denzel Dumfries en Bergwijn op rechts.

Bergwijn begon zijn interlandloopbaan als rechtsbuiten, op het hoogtepunt van de eerste periode van Koeman als bondscoach, tegen Duitsland in oktober 2018 (3-0 winst). Ook bij de 2-0 overwinning op wereldkampioen Frankrijk, een maand later, stonden Dumfries en Bergwijn op rechts.

Zoals ook de vorige bondscoach Louis van Gaal regelmatig met succes een beroep deed op Bergwijn. In november 2021 knalde Bergwijn Oranje op voorsprong in het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0) en ook in de drie daaropvolgende interlands was hij trefzeker.

"Ik geef hem vertrouwen", verklaarde Van Gaal de sterke serie van Bergwijn in Oranje toen. Later noemde Van Gaal Bergwijn zelfs "een godsgeschenk", vanwege de gebrekkige opties op de positie van rechtsbuiten.

Meerdere opties

De opties voor Koeman zijn nu talrijker. Hij kan per tegenstander en per wedstrijd variëren. Na Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen was in de vierde EK-wedstrijd van Oranje Bergwijn, die volgens Koeman de afgelopen weken fitter is geworden, aan de beurt.

Gezien het verleden met Bergwijn was het voor Koeman deels een vertrouwde, conservatieve keuze. Aan de andere kant was het een verrassende, gedurfde keuze. Want bij een falende Bergwijn en uitschakeling door Roemenië was die hem met name kwalijk genomen.

AFP Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong vieren Bergwijns goal tegen Noorwegen

NOS-analist Pierre van Hooijdonk liet vooraf weten het er niet mee eens te zijn. "Ik denk dat Malen dat ook goed kan", zei de oud-international over de basisplaats van Bergwijn. "Ik blijf het een heel verrassende keuze vinden, net als iedereen, denk ik."

Ook Rafael van der Vaart had zijn bedenkingen. "Hier had ik helemaal niet aan gedacht. Het komt uit het niets. We weten wat Bergwijn kan, maar hij heeft een heel moeizaam seizoen gehad."

Tactisch plan

"Het is niet dat ik er een nummertje uitpak, dit was op basis van een tactisch plan", verklaarde Koeman. "We willen dat iemand vanuit de rechterkant wat meer aan de binnenkant speelt, om ze aan die kant kapot te spelen."

Het idee was om zo ruimte te maken voor de opkomende rechtsback Dumfries. Voor Bergwijn voorzag Koeman daarin een meer dienende rol in het zogenoemde vierkant op het middenveld, met links Xavi Simons en als controleurs Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten.

Het plan van Koeman pakte voor rust goed uit. Bergwijn maakte sober en taakbewust ruimte voor Dumfries, die de Roemeense kant inderdaad aardig kapot speelde. Zelf viel Bergwijn niet eens zozeer op, tenminste niet voor het doel.

Zo was Bergwijn als enige basisspeler bij geen enkele doelpoging betrokken (0 schoten, 0 kansen gecreëerd) en had hij als enige veldspeler geen enkel balcontact in het strafschopgebied van Roemenië.

Sla de carrousel over ANP Steven Bergwijn tegen Roemenië

Bergwijn toonde zich tegen Roemenië een teamspeler. En dat was precies waar Koeman bij de start van de EK-voorbereiding de nadruk op had gelegd. Dat hij alleen echte teamspelers selecteerde voor het EK. Elke speler kreeg in een persoonlijk gesprek zijn rol te horen.

Met de eerste speelminuten van Bergwijn dit toernooi gaf de bondscoach een signaal aan de veldspelers die dit toernooi nog geen minuten maakten. Koeman heeft zijn hele selectie nodig om hoge ogen te gooien in Duitsland.

Juiste pad

Ook Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt en Ian Maatsen (nu ziek) moeten er staan als ze nodig zijn. Misschien wel in de kwartfinale tegen Turkije. Zoals Bergwijn er plots moest staan tegen Roemenië.

Koeman keek na afloop tevreden terug op zijn keuze voor Bergwijn. "Bergwijn is misschien wel het beste aan de binnenkant. Malen is het type met de pure snelheid, de man van de actie. Maar in het spel tussen de linies ziet Bergwijn er nog beter uit."

Het was een van de keuzes van Koeman waarmee hij gezien het spel en het eindresultaat zijn gelijk haalde. Het toonde bovendien aan dat Koeman zich niet in de war laat brengen, ook niet na de zeperd tegen Oostenrijk. Hij hield geloof in zijn team en in zijn eigen wijsheid.

Kijk hieronder naar de interviews met Denzel Dumfries en Ronald Koeman over de rechtsbuitenpositie en Bergwijn:

De tweede periode van Koeman kenmerkte zich niet alleen door talloze blessures, maar ook door wedstrijden waarbij het tactische plan volledig mislukte, zoals bij het begin van dit jaar tegen Schotland, ondanks de 4-0 winst, of dit EK tegen Oostenrijk.

Tegen Roemenië pakten alle tactische keuzes van Koeman wel goed uit. Het geeft de bondscoach vertrouwen dat hij het juiste pad bewandelt. Tegen Turkije moet Oranje het volgende stapje zetten, naar de halve finales.

Meerdere kanten

Bij rust werd Bergwijn tegen Roemenië met lichte klachten vervangen. Malen kwam er voor hem in en die liet zich nadrukkelijk gelden met twee goals, de laatste overigens komend vanaf de linkerkant.

De invaller bekroonde zijn invalbeurt niet alleen met twee doelpunten, maar was ook een stuk gevaarlijker dan Bergwijn. Malen deed vier doelpogingen, had acht balcontacten in het Roemeense strafschopgebied en creëerde twee kansen.

Zo maken Van Hooijdonk en Van der Vaart eveneens een punt. Koeman weet dat hij vanavond weer meerdere kanten op kan. Geen opstelling van Oranje was dit EK hetzelfde. Ook tegen Turkije kan het zomaar anders zijn.