Kadioglu over missen Demiral tegen Oranje: 'Een dreun, maar ook extra motivatie'

Hij is geboren in Arnhem, heeft jaren bij NEC gespeeld en speelde met veel spelers van Oranje samen in de Nederlandse jeugdteams. Maar natuurlijk hoopt Ferdi Kadioglu morgenavond met Turkije Nederland te verslaan in de kwartfinales van het EK.

Turkije moet het tegen Nederland wel doen zonder Merih Demiral, die door de UEFA voor twee duels is geschorst vanwege het brengen van de omstreden 'wolvengroet'.

Of dat een dreun is voor het elftal? "Ja, tuurlijk", aldus Kadioglu, die begin 2022 voor een interlandloopbaan bij Turkije koos. "Hij heeft twee goals gemaakt in de vorige wedstrijd. Maar het is ook extra motivatie voor ons."

Kadioglu: "Ik denk dat zijn teken niks te maken had met politiek. Hij wilde gewoon met alle fans van over de hele wereld zijn doelpunt vieren. Wij vinden het onterecht."

Kadioglu vertelt niet per se extra spanning te hebben voor het duel met zijn geboorteland. "Maar het wordt natuurlijk wel een heel mooie wedstrijd. Veel vrienden komen kijken, die gaan mij supporten. Ik wil wel gaan winnen morgen."

De 24-jarige vleugelverdediger van Fenerbahçe verwacht in elk geval een heel pittige wedstrijd. "Nederland heeft een goed team met individuele kwaliteiten, maar ook wij hebben individuele kwaliteiten. Morgen moet beslist worden wie het beste team is op het veld. Individuele kwaliteiten spelen mee, maar het beste team gaat winnen."

Volgens Kadioglu kan het in de kwartfinale van het EK alle kanten op. "Nederland heeft van Oostenrijk verloren, wij hebben van Oostenrijk gewonnen. We hebben zestig minuten goed gespeeld, we staan verdiend in de kwartfinales."

