EPA Merih Demiral maakt het Grijze Wolvengebaar na zijn treffer tegen Oostenrijk

NOS Voetbal • vandaag, 12:45 'Wolvengroet' kost Demiral duel met Oranje: twee wedstrijden schorsing

De Turkse verdediger Merih Demiral is door de Europese voetbalbond UEFA voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn 'wolvengroet' in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Oostenrijk in de achtste finales van het EK.

Demiral mist daardoor de confrontatie van Turkije met Nederland, de wedstrijd in de kwartfinales die zaterdagavond (21.00 uur) in Berlijn gespeeld gaat worden. Turkije vecht de schorsing nog wel aan bij het internationale sporttribunaal CAS.

Demiral was deze week de held van Turkije met twee goals tegen Oostenrijk. Bij het vieren van de 2-0 deed hij de 'wolvengroet', die geldt als een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven, die in Frankrijk sinds 2020 verboden is en in Duitsland onder toezicht staat.

Turkse identiteit

Demiral was zich na afloop van de wedstrijd tegen Oostenrijk van geen kwaad bewust. "De manier waarop ik feestvierde, heeft te maken met mijn Turkse identiteit. Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar."

NOS

De Europese voetbalbond, die eerder ook al de Albanese spits Mirlind Daku schorste omdat de aanvaller volgens de UEFA het voetbal in diskrediet had gebracht met zijn gedrag tegen Kroatië, ziet dat blijkbaar anders.

Ook Bellingham krijgt schorsing

Demiral is niet de enige speler die vrijdag bestraft werd door de UEFA. De Engelsman Jude Bellingham heeft een voorwaardelijke schorsing van één duel opgelegd gekregen en kan zaterdag dus spelen in de kwartfinale tegen Zwitserland.

De speler van Real Madrid kreeg zijn straf, die een looptijd van één jaar heeft, naar aanleiding van een obsceen juichgebaar na de gewonnen achtste finale van Engeland tegen Slowakije. Bellingham krijgt ook een boete van 30.000 euro.

Hij betitelde het gebaar als een 'inside joke' richting een aantal vrienden op de tribune.

Graag hoort de NOS wat jij als bezoeker van de EK-sectie vindt en hoe we deze in de toekomst kunnen verbeteren. Zou jij ons willen helpen en een aantal vragen kunnen beantwoorden? Klik hier voor de vragenlijst.