NOS Voetbal • vandaag, 06:01 Guten Morgen EURO 2024: Oranje gelooft in Gakpo, Sneijder op middenstip

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

Het is de dag dat het Nederlands elftal voor het eerst sinds 2008 een kwartfinale op het Europees kampioenschap speelt. Het favoriete Oranje krijgt in Berlijn vanaf 21.00 uur te maken met de bravoure van Turkije.

Maar om 18.00 uur zijn eerst Engeland en Zwitserland aan zet in Düsseldorf. Kunnen de Engelsen wel overtuigen tegen de Zwitsers, die tot nu toe juist een goede indruk hebben achtergelaten?

De winnaars van de twee kwartfinales ontmoeten elkaar woensdagavond 10 juli in Dortmund.

Twee kwartfinales, Wesley Sneijder en Studio Fußball Engeland-Zwitserland (18.00 uur) en Nederland-Turkije (21.00 uur) zijn de EK-duels van de dag. De wedstrijden zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. In het praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint in principe na de eerste wedstrijd van de avond, maar een eventuele verlenging kan nog roet in het eten gooien. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn in ieder geval de vaste Oranje-analisten van dienst. Speciale aandacht is er ook voor Wesley Sneijder. De voormalig Oranje-international, die 4,5 jaar bij het Turkse Galatasaray speelde, blikt zaterdagavond vanaf de middenstip in het Olympiastadion met verslaggever Jeroen Stekelenburg vooruit op Nederland-Turkije. Via een liveblog blijf je via de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws. Beluister ook onze dagelijkse NOS voetbalpodcast.

De ogen zijn vanavond in Berlijn onder andere weer gericht op Cody Gakpo, de topscorer van Oranje die op dit EK al drie keer tot scoren kwam.

Gakpo is een gelovig persoon. Hij haalt naar eigen zeggen veel kracht uit het lezen van de Bijbel en laat zelfs zijn carrière er deels van afhangen.

Geloof als gids voor Gakpo

Dat laatste gebeurde in augustus 2022, toen Gakpo op een kruispunt in zijn voetballoopbaan stond. "Ik kon naar Southampton, Leeds of bij PSV blijven", vertelde hij eerder dit seizoen in een interview met het Britse ESPN.

Hij was op zoek naar een teken van hogerhand en kreeg die tijdens de eredivisiewedstrijd tegen FC Volendam. "Ik heb die drie opties voorgelegd aan God. Als ik één keer scoorde, zou ik naar Southampton gaan. Als ik twee keer scoorde, zou ik naar Leeds gaan en als ik er drie scoorde, zou ik bij PSV blijven."

Gakpo maakte een hattrick tegen Volendam en bleef dus in Eindhoven, om een halfjaar later voor ongeveer 50 miljoen euro naar Liverpool te verhuizen.

NOS Cody Gakpo

Bij Oranje geldt Gakpo, met Memphis Depay, als verkondiger van het geloof. Denzel Dumfries bekende tijdens het WK in Qatar dat Gakpo hem "dichter bij het geloof heeft gebracht", zo zei de rechtervleugelverdediger van Internazionale in december 2022 tegen de Volkskrant.

Volgens de krant werden er tijdens het WK religieuze bijeenkomsten georganiseerd in het spelershotel, waaraan 15 van de 26 internationals deelnamen. Het waren geen bijeenkomsten waarin werd gebeden voor hulp bij het winnen van wedstrijden, maar die vooral bedoeld waren om spelers mentale rust te geven.

Het is niet bekend of Gakpo ook tijdens het EK in Duitsland religieuze bijeenkomsten organiseert. Maar een ding is wel duidelijk: de aanvaller van Liverpool zit goed in zijn vel in zijn jacht met Oranje op de heilige graal.

2:11 Geloof belangrijk voor dit Nederlands elftal: ruim de helft is zichtbaar religieus

Engeland hoopt net als in 2021 de halve finales van het EK te halen. Het land drong toen zelfs door tot de finale, die op Wembley na strafschoppen verloren ging tegen Italië.

De Engelsen moeten met Zwitserland afrekenen. Het is niet ondenkbaar dat de wedstrijd in Düsseldorf door strafschoppen gaat worden beslist. En als dat gebeurt, kunnen de Zwitsers leunen op hun ervaren doelman Yann Sommer (35).

De keeper van Internazionale werd deze week op de training van de Zwitsers gespot met een futuristische bril op het hoofd. Hetzelfde gold voor reservegoalie Gregor Kobel.

Wat blijkt? De brillen worden gebruikt om het reactievermogen van de keepers te verbeteren. Het is een trainingsmiddel dat de Zwitserse keepers ook al op het EK in 2021 en het WK in 2022 hebben gebruikt. Engeland is gewaarschuwd.

