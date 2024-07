NOS Programma EK 5 juli

NOS Voetbal • vandaag, 06:54 Guten Morgen EURO 2024: Spanje klopte gastland nog nooit, Ronaldo blijft azen op record

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

We gaan beginnen aan de kwartfinales in Duitsland. Waar Oranje aan de 'relatief makkelijke' kant van het speelschema zit, is de andere helft meer dan pittig te noemen. Met de krakers Spanje-Duitsland (in Stuttgart) en Portugal-Frankrijk (Hamburg) belooft het een dag vol spanning en sensatie te worden.

Om 18.00 uur beginnen we met de clash tussen de Spanjaarden en de gastheren.

Menig voetballiefhebber zag in het duel tussen de twee ploegen die dit toernooi het meest hebben geïmponeerd de ideale finale, maar na vanavond moet een van de beide toch echt naar de koffers pakken. De winnaar blijft op koers voor een vierde Europese titel.

Spanje staat met de beste papieren aan de aftrap. Het won tot nu toe alles op dit EK en heeft al sinds het EK van 1988 niet meer verloren van Duitsland in een interland die ertoe deed. Sindsdien stonden beide landen zes keer tegenover elkaar.

'La Roja' presteert daarnaast ook het best van alle 24 landen die twee weken geleden aan het EK begonnen. Spanje won als enige alle vier zijn wedstrijden.

Jamal versus Yamal

Aan de andere kant: Spanje moet het voor de tiende keer op een eindtoernooi opnemen tegen een gastland en van de voorgaande negen ontmoetingen werd er geen enkele gewonnen.

Interessant wordt het treffen tussen de bijna naamgenoten Jamal Musiala en Lamine Yamal, al zullen ze elkaar op het veld niet al te vaak tegenkomen. Hun ster is rijzende en waarom dat zo is, hebben ze ook dit toernooi al enkele keren laten zien.

0:55 Yamal en Williams, de vrolijk fladderende vleugels van Spanje

De 21-jarige Duitser Musiala is na de achtste finales gedeeld topscorer met drie doelpunten, een aantal dat Cody Gakpo en de al huiswaarts gekeerde Georgiër Georges Mikautadze en Slowaak Ivan Schranz ook achter hun naam hebben staan. De nog een week zestien jaar oude Yamal heeft het record van jongste EK-speler ooit in handen.

Minstens zo in het oog springend aan Spaanse zijde is Marc Cucurella, de met een uitbundige krullenkop gezegende verdediger van Chelsea. Zijn haardos steekt erg af bij al die kortgeschoren slapen en zorgvuldig gestileerde kapsels die bij voetballers in de mode zijn.

Die lange haren zijn vooral bedoeld voor zijn moeder, legde hij uit in een radio-interview. Mama Patricia had vroeger namelijk nogal veel moeite om haar zoon te herkennen op het voetbalveld, al was dat deels ook haar eigen schuld. "De helft van de tijd was ze aan het praten en lette ze dus niet erg goed op."

EPA Marc Cucurella

Maar met die lange manen was zoonlief wel makkelijk te onderscheiden van de rest. "En zo is het gebleven en zo zal ik het houden. Ik zou het nog wel willen afknippen als we Europees kampioen worden, maar dan vermoordt mijn vrouw me. Zo veel houdt ze van mijn haar."

Zijn lokken rood laten verven is de enige toezegging die de linksback durfde te doen.

Neuer in Duitse recordboeken

Bij 'Die Mannschaft' staat Manuel Neuer op het punt een plek in de Duitse recordboeken te veroveren. Als de 38-jarige doelman zijn opwachting maakt tegen Spanje, zal het zijn 39ste wedstrijd op een eindtoernooi (EK en WK) zijn. En dat is er eentje meer dan Bastian Scheinsteiger, met wie hij het record nu nog deelt.

Getty

Scoorden Spanje (negen keer) en Duitsland (tien stuks) er tot dusver op los, de twee kwartfinalisten van later op de avond vergaat het doelpunten maken wat moeilijker. Portugal staat al twee duels droog, terwijl er nog geen Fransman is geweest die uit open spel heeft weten te scoren.

Mbappé en Ronaldo op scherp

De Franse productie is beperkt gebleven tot twee eigen doelpunten en een strafschop van Kylian Mbappé. De sterspeler van 'De Haantjes' speelde door zijn gebroken neus, opgelopen tegen Oostenrijk, wel een wedstrijd minder.

Tegen Portugal zal de volgend seizoen bij Real Madrid voetballende aanvaller weer zijn geschonden gelaat extra beschermen met een gezichtsmasker. Die zal hij waarschijnlijk de komende maanden nog wel nodig hebben, verklapte de Franse bondscoach Didier Dechamps.

Sla de carrousel over NOS

NOS

De vedette der Portugezen, Cristiano Ronaldo heeft nog altijd een record in zijn hoofd: hij wil dolgraag ook tijdens zijn zesde EK doel treffen.

Dat zou al een unieke prestatie zijn, maar het zou het 39-jarige fenomeen, die tot zijn grote verdriet in de achtste finale tegen Slovenië vanaf de penaltystip miste, ook tot de oudste doelpuntenmaker op een EK ooit maken.

