Vandaag echte vuurdoop voor premier Schoof, in debat met de Kamer

Alle ogen in politiek Den Haag zijn vandaag gericht op premier Dick Schoof. Nadat hij woensdag de regeringsverklaring had voorgelezen in het parlement, gaat hij nu het debat aan met de Kamer. Die is deels zeer bezorgd over de komst van het kabinet dat zijn naam draagt. Schoof zal proberen de oppositie te overtuigen dat de rechtsstaat bij zijn regering wel degelijk in goede handen is.