Priske leidt eerste open training Feyenoord en volgt filosofie Slot: 'Wil hem bedanken'

"Aangenaam allemaal." Zo begon Brian Priske zijn eerste persconferentie als trainer van Feyenoord in vloeiend Nederlands. Toch bood hij zijn excuses aan dat hij de taal nog onvoldoende machtig is om alle vragen in het Nederlands te beantwoorden. "Maar ik kan het goed verstaan", zegt de Deen, die optimistisch kijkt naar zijn eerste seizoen bij de Rotterdamse club.