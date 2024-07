NOS Voetbal • vandaag, 10:07 Net als in Qatar kan Oranje dit EK leunen op Gakpo: 'Ik weet hoe goed ik kan zijn' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

3:51 Gakpo en Oranje moeten door: 'We weten hoe goed we zijn, nu laten zien'

Cody Gakpo neemt Oranje met zijn doelpunten bij de hand. Net als op het WK in Qatar is hij de Nederlander met de meeste goals in de groepsfase. "Het zelfvertrouwen in dit team groeit", merkt de buitenspeler aan de vooravond van de achtste finales op het EK.

Vanaf het veld lijken de tribunes van de immense Allianz Arena in München welhaast eindeloos. De drie ringen bieden plaats aan 75.000 fans. Ze zullen er zitten, bij Nederland-Roemenië. Aan de zijlijn kijkt Gakpo nog eens omhoog. Erg onder de indruk lijkt de aanvaller niet.

Hij is wel wat gewend, Gakpo. Met zijn 25 jaar heeft hij het uitstekend voor elkaar. Net vader geworden, gewaardeerde kracht bij Liverpool, in de grootste competitie ter wereld, de Premier League. Hoe groter het decor, hoe meer Gakpo zich op zijn plaats voelt.

Pieken op het juiste moment

Kwam het in Qatar, als speler van PSV, nog redelijk onverwachts, nu is dat anders. Tegen Polen hielp hij Oranje met een van richting veranderd schot aan de gelijkmaker, tegen Oostenrijk zorgde zijn snelle actie en vernietigende uithaal voor de 1-1.

1:03 Gakpo schiet Oranje na donderspeech in rust op 1-1 tegen Oostenrijk

Wéér maakt Gakpo de goals voor Nederland. "Ik heb er geen trucje voor. Hier wil iedereen zich gewoon laten zien. En ik ook", probeerde Gakpo op het basiskamp in Wolfsburg al uit te leggen. Van zijn elf interlandgoals maakte hij er liefst vijf op een eindtoernooi; pieken op het juiste moment.

Al 53 wedstrijden

De Eindhovenaar oogt fris. En dat is best knap, want hij speelde dit seizoen alleen al 53 duels voor Liverpool, waarin hij zestien keer scoorde en zes assists gaf. Toegegeven: hij stond er lang niet altijd in elke wedstrijd vanaf minuut één in, maar toch.

"Of ik verrast ben over wat ik hier laat zien na een lang seizoen?", herhaalt Gakpo de vraag. "Nee, niet echt. Zoals iedereen in ons team weet hoe goed wij kunnen zijn als team, heb ik dat als individu ook. Ik doe mijn best, ben gefocust en dat gaat goed tot op dit moment."

NOS

Bij Liverpool is hij door Jürgen Klopp letterlijk op elke positie in de voorhoede gezet. In Oranje is zijn positie duidelijk. Ronald Koeman ziet hem als linksvoor, tot genoegen van Gakpo zelf. "Ik zie mezelf ook gewoon als een linksbuiten."

'Het land teleurgesteld'

Hij is geen man van veel woorden. En als hij wat zegt, dan weegt hij zijn woorden zorgvuldig. Gakpo is honderd procent professional. Hij kan niet wachten om de wereld te laten zien wat hij met Oranje kan bereiken dit EK.

Lang waren de dagen na de 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk. Het chagrijn in Nederland was groot, net als bij de bondscoach en de ploeg. Gakpo: "We weten dat we het land een beetje teleurgesteld hebben." Het Nederlands elftal kreeg een week de tijd om na te praten en dat gebeurde dan ook.

2:14 Koeman positief na roerige week: 'Idee dat woorden zijn aangekomen'

Er vielen harde woorden, over en weer, met als grote doel: dit nooit meer. En meteen kwam ook het besef dat de droom nog niet voorbij is. Het klinkt o zo simpel, maar is o zo moeilijk: nog vier keer winnen en het Nederlands elftal is Europees kampioen.

"We hebben inderdaad veel gesproken, maar we trokken ook de conclusie dat we uiteindelijk verder moeten. We weten hoe goed we zijn en het is aan ons om dat nu te laten zien. We moeten het positief benaderen. Uiteindelijk zitten we in de knock-outfase, dus streep eronder en door", meent Gakpo.

De weg ligt open

Het EK gaat nu pas echt beginnen, zeggen de internationals. Hoewel er logischerwijs niemand over wil spreken, krijgen ook zij mee dat de helft van het speelschema waarin Nederland zit niet bepaald de sterkste kant is. Het biedt misschien wel een kans uit duizenden.

Oranje strijdt met Roemenië, de nummer 47 van de wereldranglijst (Nederland is 7de), om een plaats in de kwartfinales. Gakpo verwacht dat er ruimtes zullen vallen tussen de linies. "Het is aan ons om daar gebruik van te maken. Hopelijk kan ik dan in mijn kracht komen."

Gakpo troeft Depay af

Dit EK is hij met afstand de Nederlander die de meeste kansen creëert uit open spel. Ook heeft hij de meeste balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied en schiet hij het meest op doel, berekende statistiekenbureau Opta.

Zijn inzetten blijken bovendien een stuk effectiever dan die van spits Memphis Depay, die wel vaker schiet, maar de bal minder op en in het doel weet te krijgen. Niet Depay, maar Gakpo pakt tot nu toe de aanvallende hoofdrol. Alsof hij geen druk voelt. "Ik heb gewoon heel veel plezier als ik hier ben."

