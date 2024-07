ANP Metro in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 10:58 FNV houdt driedaagse ov-staking in september voor betere zwaarwerkregeling

Leden van de FNV gaan in september drie dagen staken in het openbaar vervoer. Ze willen dat het kabinet met plannen komt zodat mensen eerder kunnen stoppen met zwaar werk. De huidige zwaarwerkregeling stopt in 2025.

Een woordvoerder van FNV zegt in een reactie te hopen dat andere vakbonden zich bij de staking zullen aansluiten.

Op dinsdag 10 september is er een korte werkonderbreking bij het stadsvervoer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Een dag later zal het personeel van de NS pas om 08.00 uur aan het werk gaan. En op donderdag 12 september zijn er acties in het streekvervoer.

"We beginnen in het openbaar vervoer nog mild", zegt Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer. "Maar als ook hierna de regering in gebreke blijft, zullen er in oktober stevigere acties door het ov-personeel worden gehouden."