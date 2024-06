Minder werknemers met cao: 'gevolgen voor loon en gelijkheid'

Steeds minder werknemers vallen onder een cao. Zo'n collectieve afspraak over de arbeidsvoorwaarden was jarenlang heel normaal. Inmiddels valt nog maar 71,8 procent van de werknemers onder een cao, terwijl dat in het verleden lange tijd zo'n 80 procent was. Daarnaast zijn er meer dan 1 miljoen zzp'ers voor wie een cao niet geldt.