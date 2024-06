NOS

NOS Voetbal • vandaag, 06:04 Guten Morgen EURO 2024: kan Engeland tegen Slowakije nu wel overtuigen?

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Het is de tweede dag van de knock-outfase van het Europees kampioenschap. Om 18.00 uur staat direct een interessant duel op het programma, waar ook Oranje met een schuin oog naar kijkt.

Engeland en Slowakije zitten namelijk aan de 'Nederlandse' kant van het speelschema. Engeland is in dit duel de favoriet, al zijn The Three Lions (nog?) niet in topvorm.

Om 21.00 uur krijgen we vervolgens een topfavoriet voor de eindzege, Spanje, tegen de grote verrassing van dit toernooi, Georgië. Zij ontmoeten elkaar in het imposante stadion in Keulen, dat plaats biedt aan 50.000 toeschouwers.

Pro Shots Eerder speelden Engeland en Slovenië in Keulen tegen elkaar

Er is Engeland veel aan gelegen om vanavond in Gelsenkirchen te tonen dat het wel degelijk een elftal heeft dat de harten van de Engelsen weer kan veroveren.

Het nationale chagrijn rond Engeland zit er namelijk goed in na de teleurstellende groepsfase, zoals dat onder meer in Nederland en België ook het geval is.

Zowel met als zonder de bal zijn we zoekende. Harry Kane na de laatste groepswedstrijd van Engeland

Na een zuinige zege op Servië (1-0) en een teleurstellend gelijkspel tegen Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0), was de kritiek op Engeland niet van de lucht in de Britse media.

Met name van een interview van aanvoerder Harry Kane werd het Britse volk radeloos. "Zowel met als zonder de bal zijn we zoekende", vertelde de spits na het laatste groepsduel, met Slovenië.

Lineker bezorgd

Gary Lineker, een van Engelands bekendste voetbalanalisten, noemde die uitspraak van Kane "meer dan zorgelijk". Lineker zet dan ook veel vraagtekens bij de huidige staat van de Engelse ploeg.

Achtste finales en Studio Fußball bij de NOS De achtste finale tussen Engeland en Slowakije is om 18.00 uur uur te zien op NPO 1, via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Start en is te beluisteren op NPO Radio 1. De voorbeschouwing start om 17.25 uur. De aftrap van Spanje-Georgië is om 21.00 uur en ook die wedstrijd is via de eerdergenoemde NOS-kanalen te volgen. Rond de 21.00 uur-wedstrijd zenden we ook het praatprogramma Studio Fußball uit. Daarin volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK op de voet, vanavond met Ibrahim Afellay, Jan Mulder, PSV-middenvelder Ismail Saibari als studiogasten. Via een liveblog blijf je in de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.

Het is aan de selectie van bondscoach Gareth Southgate om vanavond dat negatieve sentiment naar de achtergrond te drukken.

Een tip voor de Engelsen: het is raadzaam om het tegen de stugge Slowaken niet op strafschoppen te laten aankomen. Engeland verloor namelijk liefst zeven keer een penaltyserie op een WK (drie keer) of EK (vier keer), een record.

NOS

In hoeverre gaat het fysieke voordeel van Spanje een rol spelen tegen Georgië? Dat is zondagavond de hamvraag in Keulen.

Het verwachte basiselftal van de Spanjaarden heeft liefst negen dagen rust gehad, aangezien Spanje in de laatste groepswedstrijd tegen Albanië met een B-team speelde.

De Georgiërs speelden afgelopen woensdag nog, toen ze een verrassende zege op de reserves van Portugal boekten. Een groot verschil dus.

Oplawaai in Tbilisi

Het verschil tussen Spanje en Georgië was op 8 september 2023 sowieso groot. De Spanjaarden wonnen toen in de Georgische hoofdstad Tbilisi met liefst 7-1 van de Georgiërs tijdens de EK-kwalificatiereeks, met toen onder meer een hattrick van Álvaro Morata.

Het is voor Georgië te hopen dat hen vanavond in Keulen een dergelijke oplawaai bespaard blijft.

AFP Álvaro Morata viert een van zijn drie goals tijdens Georgië-Spanje (1-3) op 8 september 2023