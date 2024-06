AFP Max Verstappen tijdens de persconferentie in Oostenrijk

NOS Sport • vandaag, 08:09 Verstappen waarschuwt: 'McLaren kan bochten beter aanvallen en is nu overal sterk' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Hij won dit jaar zeven van de tien races en heeft een astronomische voorsprong op zijn niet meer zo naaste belagers Lando Norris (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen toont elk raceweekend aan dat hij de beste F1-coureur is. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar de drievoudig wereldkampioen is niet het type dat op zijn lauweren gaat rusten.

"Iedereen is vol aan het pushen om ons te verslaan. McLaren, Ferrari en Mercedes hebben bijgeleerd en het gat gedicht. We rijden daarom meer op de limiet dan normaal", blikt Verstappen terug op de vorige races. "Lastig", noemt hij de gewijzigde pikorde in de Formule 1, waarin zijn renstal Red Bull Racing niet meer als vanzelf de lakens uitdeelt. De dominantie van de RB20 lijkt definitief ten einde.

"We doen nog veel goed, vooral met de racestrategie. We winnen nog, maar niet meer puur op snelheid", analyseert Verstappen. "Daar moeten we eerlijk over zijn. Kijk: ik kan wel zeggen dat het normaal is dat iedereen dichterbij komt, maar dat is het niet. Als we dit normaal vinden, gaan ze ons inhalen. Daarom kaart ik het aan. Anders gaat het niet goed. Ik kan ook zeggen: prima, we hebben weer een race gewonnen, maar zo sta ik er niet in."

De McLarens kunnen goed de bochten aanvallen zonder hun banden op te eten. En ze zijn overal goed. Max Verstappen over zijn concurrentie

De uitermate gedreven ogende Verstappen doet er alles aan om te voorkomen dat zijn equipe indut. "We moeten hard blijven werken. Ik ben altijd rechtdoorzee en kritisch. Ik wil altijd beter. Dat moet de insteek zijn van iedereen. Ik ben daar elke dag druk mee. Pushen dat updates eerder komen, dat soort dingen. Ik kijk ook altijd de race terug om te zien wat er beter had gekund."

Rommelige weekends

"In Barcelona hadden we een normaal weekend, zonder grote problemen. Maar we waren wel te langzaam", blikt Verstappen terug op de race waar hij Norris net achter zich liet. "Daarvoor hadden we een paar matige, rommelige weekends. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven."

Verstappen beschouwt McLaren als de grootste bedreiging. "Hun auto is beter in balans en heeft een sterkere voorkant, waardoor de auto als het ware beter draait. De McLarens kunnen goed de bochten aanvallen zonder hun banden op te eten. En ze zijn overal goed. Ook op stratencircuits en banen waar wij het moeilijk hebben, zoals Monaco."

NOS Het circuit in Oostenrijk

"Ze zijn dit jaar duidelijk de juiste richting ingeslagen. Solide en overal sterk", zegt hij over de imposante opmars van de oranje bolides. "Dan kan het snel gaan, als je het licht eenmaal hebt gezien. Dat merken we nu." Ook in Spanje was het duidelijk zichtbaar. "Lando kon aanvallen en zijn banden heel houden. Ik moest veel meer managen om het goed te laten werken en de race te winnen. Het was op het randje. Hij liep flink in."

Het is wennen, na de extreme dominantie in 2023 en de vlekkeloze seizoenstart: Verstappens renstal is kwetsbaar geworden. Ook komend weekend, in eigen huis. Op de Red Bull Ring won de 26-jarige Nederlander al vijf F1-races, maar nu zijn er kapers op de kust.

Minstens zes coureurs maken kans op de zege. "We hebben geen slechte auto, maar andere teams zetten grotere stappen dan wij."

Oostenrijk en Oranje Red Bull Racing-topadviseur Helmut Marko komt uit Oostenrijk en dus kon een sneer over de nederlaag van Oranje niet uitblijven. "Hij stuurde meteen een berichtje", vertelt Verstappen. "Ja, ik had natuurlijk gezegd dat we gingen winnen. Dus hij schreef dat ik geen voetbalexpert ben: richt je nou maar gewoon op de Formule 1." Als Nederland van Roemenië wint, wacht mogelijk opnieuw een treffen met Oostenrijk. Verstappen, die tijdens simraces het EK op de voet volgt met een extra scherm: "Dan hoop ik toch dat ze wat harder gaan rennen."

Er staat in Spielberg bei Knittelfeld vanwege een sprintrace extra veel op het spel: 34 WK-punten. Verstappen heeft daarbij de steun van een indrukwekkend oranjeleger, maar hij zal er hard voor moeten werken. "Ik weet wat er mis is en waar we tekortkomen. Zoals de hobbels, de kerbstones en de langzame bochten, waar onze auto niet zo van houdt. Daar werken we hard aan, maar je lost zoiets niet 1-2-3 op."

Verstappen is zoals bekend geen liefhebber van sprintraces. Het kan zijn team in Oostenrijk uit balans brengen. "Zo'n sprintweekend is hectisch en ingewikkeld omdat je minder tijd hebt om de auto ideaal te finetunen. Maar we gaan die uitdaging graag aan en ik hoop dat we hier meteen goed zitten."

Diep gaan

Er loopt bij zijn team nog steeds heel veel op rolletjes, benadrukt de 61-voudig grand prix-winnaar. "Ik ben altijd kritisch op mezelf. Er kunnen altijd dingen beter, maar ik voel me goed in deze auto en kan er het maximale uithalen. Dat zie je in de kwalificatie, maar ik moet er diep voor gaan."

Het recept? "Zorgen dat we de auto beter voor elkaar krijgen. Dat maakt alles makkelijker. Dan hoef ik niet de hele tijd op 101 procent te rijden. Heel belangrijk, want dat gaat niet eeuwig goed. Ik spreek uit ervaring."