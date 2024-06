AFP Concentratiekamp Sachsenhausen

NOS Nieuws • vandaag, 10:57 Duitser (99) toch niet vervolgd voor werk in kamp Sachsenhausen

Een hoogbejaarde Duitser wordt toch niet vervolgd voor zijn betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog bij wandaden in het concentratiekamp Sachsenhausen. Omdat de 99-jarige man als bewaker in het kamp even buiten Berlijn zou hebben gewerkt, werd hij medeplichtig geacht aan de dood van zeker 3300 gevangenen tussen juli 1943 en februari 1945.

In oktober was na onderzoek vastgesteld dat de man onder bepaalde voorwaarden in staat was het proces te volgen. Maar inmiddels concludeert een nieuw rapport dat de toestand van de man lichamelijk en psychisch verslechterd is en er geen kans bestaat op verbetering. Daarom acht de rechter een proces te belastend.

In Sachsenhausen werden zeker 200.000 tegenstanders van de nazi's opgesloten, onder wie ruim 1400 Nederlanders, zoals verzetsstrijders Anton de Kom, Truus van Lier en Koos Vorrink. Ongeveer de helft van de gevangenen overleed door ontberingen als honger en ziekte of mishandeling door bewakers.

Kort na de oorlog werden vooral de sleutelfiguren vervolgd die de moorddadige plannen van Hitler mogelijk maakten, maar de afgelopen jaren hebben Duitse aanklagers vaker alsnog zaken aangespannen tegen bewakers die het beleid uitvoerden. Zo werd vorig jaar nog een 101-jarige oud-bewaker van Sachsenhausen veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij moord op 3518 mensen.

Holocaustontkenner veroordeeld

In Duitsland werd gisteren ook de prominente rechtsextremist Ursula Haverbeck (95) in hoger beroep veroordeeld voor Holocaustontkenning. Ze had in 2015 tot twee keer toe volgehouden dat Auschwitz slechts een werkkamp was. In de gaskamers van het vernietigingskamp werden ruim een miljoen mensen vermoord, voornamelijk Joden.

Haverbeck is vaker gestraft voor Holocaustontkenning, dat bij wet verboden is in Duitsland. In 2004 kwam ze nog weg met een geldboete, maar ze zat daarna ook al eens meer dan twee jaar vast. In 2015 werd ze veroordeeld tot tien maanden cel.

De rechter hield er in het vonnis rekening mee dat Haverbeck ongebruikelijk lang op haar hoger beroep had moeten wachten. De celstraf van een jaar en vier maanden was daarom met vier maanden ingekort. Ze kan nog in beroep tegen de uitspraak.

