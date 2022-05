101-jarige SS-kampbewaker weer voor de rechter na ziekte

Het proces in Duitsland tegen een veronderstelde bewaker van concentratiekamp Sachsenhausen is hervat. De rechtszaak lag enige tijd stil vanwege gezondheidsproblemen van de 101-jarige verdachte Josef S. In oktober vorig jaar begon zijn zaak.

De zaak werd deze maand en vorige maand verschillende keren uitgesteld omdat S. in het ziekenhuis lag. Ook vandaag verscheen hij in eerste instantie niet in de rechtszaal, die om praktische redenen naar de sporthal van de penitentiaire inrichting in Brandenburg is verplaatst.

Volgens zijn advocaat was dat omdat S. "zich niet goed voelde". Een arts ging op huisbezoek om te onderzoeken of S. in staat was om terecht te staan. Een uur later was de verdachte toch aanwezig in de zaal.

Boerenknecht in Noord-Duitsland

Josef S. wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op 3518 mensen. Dat is het minimumaantal mensen dat tussen januari 1942 en februari 1945 omkwam in het kamp. S. werkte volgens het Openbaar Ministerie in die periode als SS-bewaker in het nazi-kamp, dat in de buurt van Berlijn ligt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem daarvan omdat het documenten uit het kamp heeft met daarop zijn naam, geboortedatum en geboorteplaats. Hij is onder meer aangeklaagd voor het neerschieten van Russische krijgsgevangen en het vermoorden van gevangenen met gifgas zyklon B.

S. heeft altijd ontkend dat hij in het concentratiekamp heeft gewerkt. Hij zegt dat hij op dat moment als boerenknecht werkte in de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.

Over het leven van S. na de oorlog is niet veel bekend. Hij zou na zijn krijgsgevangenschap in 1947 een vrij anoniem bestaan hebben geleid als slotenmaker.