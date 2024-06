Verzekeraars hebben samenwerking met huisartsenketen Co-Med volledig beëindigd

Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis stoppen volledig met de samenwerking met de commerciële huisartsenketen Co-Med. Het contract is vandaag definitief beëindigd. De keten zegt dat het bezig is met juridische stappen tegen de verzekeraars.

Guy Vroemen, directeur van Co-Med, laat in een reactie weten dat de keten in gesprek is met zorgverzekeraars. Ook is Co-Med volgens hem bezig met juridische stappen. Vervolgvragen hierover wil hij niet beantwoorden.