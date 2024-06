NOS | Jeroen van Eijndhoven

NOS Nieuws • vandaag, 22:41 Rigoureuze stap van zorgverzekeraars lijkt einde van Co-Med in te luiden

Er is geen toekomst meer voor de huisartsenketen Co-Med. Dat zeggen de zorgverzekeraars vandaag bij de aankondiging dat ze de samenwerking stoppen. De verzekeraars beëindigen ook de betaling aan de commerciële huisartsenketen. Ruim 50.000 patiënten krijgen tijdelijk een nieuwe praktijk toegewezen. Een structurele oplossing moet nog worden gezocht.

Dat de zorgverzekeraars deze rigoureuze stap zetten, zat er al langer aan te komen. Gisteren kwam het tot een laatste waarschuwing: de vier grote verzekeraars stelden Co-Med in gebreke, wat erop neerkomt dat verzekeraars zeggen dat het bedrijf zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Nu zetten de verzekeraars de volgende stap en wordt het hele contract opgeschort.

Co-Med zelf ziet nog een toekomst voor het bedrijf, laat directeur Guy Vroemen weten. Hij zegt dat hij in gesprek is met de zorgverzekeraars. CZ, die namens de verzekeraars het woord voert, ontkent dat er gesprekken plaatsvinden. Vroemen wil verder geen commentaar geven.

Online alternatief

De zorgverzekeraars eisten van Co-Med inzage in de roosters van de artsen. Daaruit bleek dat er op sommigen praktijken geen artsen aanwezig waren, zegt Rogier van der Hooft, bestuurder bij CZ. Of patiënten gevaar hebben gelopen, vindt Van der Hooft moeilijk om te beoordelen. "Wat we wel kunnen inschatten is of ze voldoen aan de protocollen en of ze goede huisartsenzorg hebben geleverd. Dat is niet zo."

Voor de 50.000 patiënten van de tien praktijken van Co-Med is een alternatief geboden. De patiënten van praktijken in Amsterdam, Den Haag en Enschede worden doorverwezen naar praktijken in de buurt. De patiënten van zes andere praktijken kunnen huisartsenzorg krijgen via Arene, een online huisartsenpraktijk. Patiënten die na een consult bij de online praktijken fysiek gezien moeten worden, kunnen ook terecht bij een reguliere praktijk.

Daarnaast is er ook aandacht voor patiënten die in de laatste levensfase zitten. "Daar hebben we extra aandacht voor gehad en daar zijn ook afspraken over gemaakt met de omliggende huisartsen. Die nemen dat over", zegt Van der Hooft.

Het is nog steeds mogelijk om naar een praktijk van Co-Med te gaan. Ze zijn - volgens de laatste berichten - nog steeds open. Ook kunnen patiënten de zorg die Co-Med levert nog steeds vergoed krijgen. "We adviseren patiënten om van ons alternatief gebruik te maken, daar hebben we meer vertrouwen in", zegt Van der Hooft.

Te vaak en te lang is het Co-Med niet gelukt om goede en toegankelijke huisartsenzorg te organiseren voor patiënten Patiëntenfederatie

Demissionair zorgminister Dijkstra laat weten dat dit dossier haar "volle aandacht" heeft. "Ik wil alles doen wat in mijn macht ligt om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor patiënten te borgen", schrijft de minister in een reactie. Ze vindt het goed dat er ingegrepen wordt. De minister laat weten dat ze door de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dagelijks wordt geïnformeerd over de stand van zaken rondom Co-Med.

Ook de Patiëntenfederatie noemt de stap van de verzekeraars een "forse ingreep", maar ook "noodzakelijk". "Te vaak en te lang is het Co-Med niet gelukt om goede en toegankelijke huisartsenzorg te organiseren voor patiënten. Ingrijpen is dan nodig."

Er wordt druk gezocht naar een structurele oplossing voor de patiënten van Co-Med. Dat kan volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een lastige klus worden. "Het is nu al heel erg druk voor huisartsen. Er moet echt maatwerk plaatsvinden om de patiënten goede zorg te geven. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt", laat een woordvoerder weten.

Onduidelijkheid over financiering

Het is ook onduidelijk hoe Co-Med nog aan geld gaat komen. De verzekeraars betalen in juli nog voor een laatste keer aan Co-Med, maar daarna stopt de financiering.

Vorig jaar boekte het bedrijf een winst van 1,9 miljoen euro. Tegelijk melden zich meerdere schuldeisers bij Co-Med. Het gaat voornamelijk om voormalig medewerkers van het bedrijf die niet betaald zijn. Er zijn inmiddels meerdere faillissementsaanvragen ingediend bij de rechtbank. De zittingen hierover moeten nog worden ingepland.

Co-Med trekt de vorderingen van de schuldeisers in twijfel en wijst naar het failliete dochterbedrijf. Volgens de keten moeten ze daar het geld opeisen en niet bij het moederbedrijf.