NOS Voetbal • vandaag, 11:33 Scenario's Oranje in poule D en daarna: tweede worden lijkt minst gunstig

Nederland is bij het EK voetbal in Duitsland al zeker van de achtste finales. Wie daarin de tegenstander wordt, hangt af van de plek waarop Oranje vanavond in poule D eindigt na de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk (18.00 uur). Gek genoeg lijkt verliezen en derde worden een betere optie dan als tweede eindigen, al wil bondscoach Ronald Koeman daar niets van weten.

Als Nederland eerste wordt, speelt het dinsdag 2 juli om 21.00 uur in Leipzig tegen de nummer twee van poule F. Voor die plek zijn Turkije, Tsjechië en Georgië nog in de race. Bijkomend voordeel: Oranje zit dan in de rechterhelft van het schema en kan Spanje, Duitsland en Portugal voor de finale dan niet meer tegenkomen.

Wordt Oranje tweede, dan kruist het maandag 1 juli om 18.00 uur in Düsseldorf de degens met de nummer twee van poule E. In die poule kunnen Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne allemaal nog tweede worden. Nederland zit dan wel aan de zware linkerkant van het schema met Spanje, Duitsland en Portugal.

Derde plaats

In het geval dat Oranje vanavond derde wordt in de poule (bij verlies tegen Oostenrijk en als Frankrijk minimaal een punt pakt tegen Polen) wordt het ingewikkelder. Dan zijn er drie plekken in het schema waar Nederland als 3D op kan duiken.

NOS

Spanje (poulewinnaar in B), de nummer een van poule C en de nummer een van poule E zijn de mogelijke tegenstanders in de achtste finales als Oranje derde wordt. In C maken Engeland, Denemarken en Slowakije nog kans op de eerste plek. In E zijn dat de al eerder genoemde landen Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne.

Maar hoe weet Nederland op welke van de drie plekken het terechtkomt? Daarvoor moet duidelijk worden welke vier landen uit de zes poules als beste nummers drie doorgaan (zie kader onderaan dit artikel).

Vier mogelijkheden

Er zijn in totaal vijftien mogelijke opties voor de match-ups van de vier beste nummers drie. Laten we er gemakshalve van uitgaan dat Kroatië als nummer drie van poule B met slechts twee punten het kind van de rekening wordt. Dan zijn er nog vier mogelijkheden over.

Oranje ontloopt in dat geval Spanje (winnaar A) en Portugal (winnaar F). Blijven over als potentiële tegenstanders: de winnaars van poule C (de poule met Engeland) of poule E (de poule met België) in opnieuw in de zwakkere rechterkant van het schema zonder Spanje, Duitsland en Portugal.

De vier beste nummers drie Om te bepalen welke vier landen uit de zes EK-poules doorgaan naar de laatste zestien als beste nummer drie hanteert de UEFA een aantal criteria. Achtereenvolgens wordt gekeken naar behaalde punten, beste doelsaldo, gemaakte doelpunten, gewonnen wedstrijden, fairplay-klassement en als laatste de 'European Qualifiers-ranking'.