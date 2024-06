NOS Voetbal • vandaag, 22:56 Füllkrug behoedt Duitsers voor nederlaag tegen Zwitserland en lastige opponent in tweede ronde

4:00 Duitsland in extremis naast Zwitserland dankzij Füllkrug

Door een doelpunt in de absolute slotfase van de tweede helft heeft Duitsland met 1-1 gelijk gespeeld tegen Zwitserland. Daardoor is het gastland de groepswinnaar geworden in poule A en eindigen de Zwitsers op de tweede plaats.

Na 28 minuten zette Dan Ndoye Zwitserland op voorsprong, een goal die lang de enige van de wedstrijd leek te zijn. Vlak voor tijd sloeg Niclas Füllkrug echter toe: met een knappe kopgoal bracht hij Duitsland de groepswinst.

Duitsland neemt het zaterdag in de achtste finales op tegen het land dat tweede wordt in groep C. Dat is de poule van Engeland, Denemarken, Slovenië en Servië.

Zwitserland speelt op dezelfde dag tegen de nummer twee van groep B. Dat is een lastigere poule met onder meer Spanje, Italië en Kroatië.

NOS De eindstand in groep A

Duitsland trad met dezelfde elf basisspelers aan die Schotland (5-1) en Hongarije (2-0) eerder op dit EK overtuigend hadden verslagen. Zo dominant konden ze tegen het stugge Zwitserland echter niet worden. De eerste helft verliep moeizaam voor het gastland.

De ploeg van Julian Nagelsmann dacht na ruim een kwartier op voorsprong te komen via een afstandsschot van Robert Andrich, maar die goal werd afgekeurd omdat Jamal Musiala een overtreding zou hebben begaan in aanloop naar de goal. Verder had Die Mannschaft moeite om serieuze kansen te creëren.

Reuters Dan Ndoye viert de openinsgtreffer

Ook aan Zwitserse zijde liep het niet over van de grote kansen, maar het Alpenland kwam wel op voorsprong. Na een klein halfuur spelen werkte Dan Ndoye de bal knap in de bovenhoek na een goede voorzet van Bologna-teamgenoot Remo Freuler. Dat was voor Ndoye zijn eerste interlandgoal.

Schorsing Tah

Een opvallend moment in de eerste helft was een forse tackle van Jonathan Tah, die daarvoor zijn tweede gele kaart van dit EK kreeg. Dat betekent dat de Leverkusen-verdediger geschorst is voor het eerstvolgende duel van Duitsland op dit toernooi.

Reuters Breel Embolo zoekt dekking voor Jonathan Tah, die een gele kaart krijgt voor zijn wilde actie

In de tweede helft voltrok zich een vergelijkbaar schouwspel. Zwitserland liet zich ver inzakken en hoewel Duitsland het met man en macht probeerde, lukte het niet de Zwitserse defensie te slechten.

Tekenend voor de Duitse machteloosheid was de passing van Toni Kroos. De middenvelder die dit toernooi zoveel indruk maakt door vrijwel elke bal zuiver te passen, had tegen de Zwitsers moeite om ploeggenoten te vinden.

Gelijkmaker

Toch zou Duitsland de gelijkmaker krijgen waarnaar het zo naarstig op zoek was. In de blessuretijd van de tweede helft was het de ingevallen Niclas Füllkrug die knap raak kopte uit een voorzet van David Raum.

Het was voor cultspits Füllkrug zijn tweede goal als invaller op dit EK, nadat hem dit eerder ook lukte in de openingswedstrijd tegen Schotland. Kort na zijn treffer floot scheidsrechter Daniele Orsato voor het einde van de wedstrijd.