Dodental hadj opgelopen tot 1300, maakt Saudi-Arabië bekend

De meeste slachtoffers zijn bezweken door de extreme hitte. De pelgrims, van wie sommige al kampten met een slechte gezondheid, zijn te lang in de zon geweest. De temperatuur liep plaatselijk op tot bijna 52 graden in de schaduw. Er deden zo'n twee miljoen mensen mee aan de bedevaartstocht.

Geen vergunning

Veel Egyptenaren gestorven

Ruim de helft van de doden komt uit Egypte. De autoriteiten van dat land hebben de licentie van zestien hadj-reisbureaus ingetrokken. De bedrijven worden ervan beschuldigd dat ze niet of nauwelijks gezorgd hebben voor hun klanten, met de dood tot gevolg, en van het verkopen van illegale toegangsbewijzen.

Dit zijn beelden van afgelopen week over de hittemaatregelen bij de hadj:

Extreme hitte in Mekka eist levens bij hadj

Deelname aan de hadj is een van de vijf pilaren van de islam. Alle moslims die het kunnen betalen en gezond genoeg zijn, moeten zeker eenmaal in hun leven deze pelgrimstocht voltooien. Elk jaar komen er deelnemers om het leven. Dit jaar was het aantal doden relatief zeer hoog: vorig jaar bezweken enkele honderden pelgrims tijdens de hadj.