AFP De Britse premier Sunak, leider van de Conservatieve Partij

NOS Nieuws • vandaag, 12:47 Nog een medewerker Conservatieve Partij onderzocht in Brits gokschandaal

Er duiken steeds meer namen op van medewerkers van de Conservatieve Partij die geld zouden hebben ingezet op de verkiezingsdatum. De Britse goktoezichthouder doet inmiddels ook onderzoek naar Nick Mason, chef data bij de partij, meldt The Sunday Times.

Mogelijk heeft Mason gegokt met voorkennis, wat volgens de Kansspelwet strafbaar is. De partijmedewerker heeft volgens de krant tientallen keren geld ingezet op de verkiezingsdatum. Het ging steeds om een bedrag van minder dan 100 Britse pond (bijna 120 euro), maar met alle weddenschappen samen had Mason duizenden ponden kunnen verdienen, schrijft The Sunday Times.

De Conservatieve Partij liet aan de krant weten dat Mason met verlof is. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

Eerder deze week schreef de BBC al dat campagnechef Tony Lee onderwerp is van onderzoek vanwege gokken op de verkiezingen. En een politieagent die werkte als beveiliger van premier Sunak is gearresteerd vanwege dezelfde beschuldigingen.

Agent van Sunak

De gokaffaire in het Verenigd Koninkrijk kwam aan het rollen toen vorige week bekend werd dat een assistent van premier Sunak had meegedaan aan eenzelfde soort weddenschap. Hij had bij een wedkantoor 100 Britse pond ingezet op een verkiezingsdatum in juli, drie dagen voordat de premier bekend maakte dat de Britten op 4 juli naar de stembus gaan.

Het is niet duidelijk of de assistent voorkennis had. Dat hij gokte op een dag in juli is wel opvallend: analisten en veel parlementsleden hadden verwacht dat de verkiezingen in het najaar zouden plaatsvinden.

Naar aanleiding van dit voorval besloot de kansspelcommissie om alle weddenschappen over de verkiezingsdatum te onderzoeken.

Vijf jaar geleden hadden de Britse conservatieven een enorme meerderheid, maar nu wijzen de peilingen op een zware afstraffing bij de verkiezingen. Correspondent Fleur Launspach sprak kiezers in het hele land, op zoek naar de vraag waarom:

6:19 Britse verkiezingen: na vijf premiers in negen jaar hunkert VK naar stabiliteit