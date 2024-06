Britse agent gearresteerd vanwege wedden op verkiezingsdatum

Een politieagent die werkte als beveiliger van de Britse premier Sunak is gearresteerd omdat hij gewed zou hebben op de datum van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De agent werd eerst geschorst en daarna aangehouden op verdenking van ambtsmisbruik, zo heeft de politie laten weten. Mogelijk heeft hij voorkennis misbruikt.

Vorige week kwam al een assistent van Sunak in het nieuws vanwege eenzelfde soort weddenschap. De medewerker had bij een wedkantoor 100 Britse pond (bijna 120 euro) ingezet op een verkiezingsdatum in juli, slechts drie dagen voordat de premier de werkelijke datum noemde: 4 juli.

Het is niet duidelijk of deze medewerker voorkennis had. Hijzelf en ook premier Sunak willen er niets over kwijt. De inzet van de medewerker op juli is wel opvallend. Analisten en ook veel parlementsleden verwachtten de verkiezingen pas in het najaar.