NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Guten Morgen EURO 2024: Schotten kunnen geschiedenis schrijven, en wat kan Shaqiri?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

De derde speelronde van het EK begint met het sluitstuk van groep A, waar Duitsland al zeker is van de achtste finales. Toch staat er nog aardig wat op het spel. Duitsland en Zwitserland, de huidige nummers één en twee, nemen het om 21.00 uur tegen elkaar op en strijden om de eerste plaats in de groep.

NOS stand groep A voor laatste speelronde

De Schotten zullen hopen dat Duitsland de wedstrijd wint, want in dat geval kan Schotland nog tweede worden in de poule. Maar dan moet er wel met grote cijfers van Hongarije worden gewonnen. De huidige nummers drie en vier van de poule beginnen ook om 21.00 uur aan hun wedstrijd.

Op wie moeten we letten?

Het Duitse voetbalelftal is de favoriet tegen Zwitserland en heeft veel spelers die het verschil kunnen maken. De Zwitsers hebben een goede dag nodig om de thuisfavoriet te verslaan.

NOS keeper Yann Sommer van Zwitserland

Yann Sommer is heel belangrijk bij de Zwitsers. De keeper is intussen 35 jaar oud, maar is nog altijd een vaste waarde in de Zwitserse ploeg. Als hij ook tegen Duitsland zorgt voor stabiliteit achterin, kunnen hij en zijn ploeggenoten hopen op een verrassing voorin.

Zo'n verrassing kan komen van Xherdan Shaqiri, die een wereldgoal maakte tegen Schotland eerder op dit EK. Hij speelt intussen al ruim twee jaar in de MLS bij Chicago Fire, dus we zien hem niet vaak meer op de Europese velden. Maar hij is duidelijk zijn klasse nog niet verloren.

Shaqiri veegde tegen Schotland een 1-0 achterstand weg en weet hoe hij van penibele situaties magische momenten moet maken. De verwachting is dat Zwitserland dat nodig gaat hebben in de wedstrijd tegen Duitsland.

0:51 Shaqiri maakt prachtig gelijk voor Zwitserland tegen Schotland: 1-1

Na het 5-1 verlies van Schotland tegen Duitsland is Zwitserland op doelsaldo de favoriet voor de tweede plek. Het onderlinge duel tussen Zwitserland en Schotland eindigde in 1-1.

Is er verder nog een mooi verhaal?

Schotland kan geschiedenis schrijven als het wint van Hongarije. De Schotten hebben zich nog nooit gekwalificeerd voor de knock-outfase van een WK of EK. Dit jaar hebben ze een realistische kans om dat wel te doen. Hoewel: de laatste keer dat Schotland een wedstrijd op een EK won, was in 1996 tegen Zwitserland.

Als de Schotten winnen, maken ze nog kans op de tweede plaats in de poule, maar ook de beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales en met - in potentie - vier punten zou Schotland daar een goede kans op maken.

Ook de Hongaren kunnen nog derde worden in de poule, maar de verwachting is dat ze met drie punten niet bij de beste nummers drie gaan horen. Ze kunnen uiteraard wel het sprookje van de Schotten verstoren.

