ANP Bart Deurloo in actie in Ahoy

NOS Sport • vandaag, 23:38 Turner Deurloo vermoedt dat olympische missie voorbij is: 'Kan niet altijd feest zijn'

Turner Bart Deurloo heeft in gedachten al een streep gezet door de Olympische Spelen. De 33-jarige routinier, die vorig jaar zijn turnpensioen beëindigde, kon niet imponeren tijdens interne kwalificatiewedstrijden voor Parijs.

Ook bij de laatste mogelijkheid, de NK in Ahoy, wist Deurloo vandaag geen topscore te noteren. "Het lijkt mij sterk dat ze mij nu kiezen", aldus Deurloo. Bondscoach Dirk van Meldert maakt zijn olympische selectie komende week bekend.

In tegenstelling tot het WK van vorig jaar, waar Deurloo een succesvolle comeback vierde met optredens op meerdere toestellen, beperkte hij zich bij de olympische kwalificaties tot zijn specialisme: rekstok. "Daarop kan ik gewoon een medaille halen, als het goed gaat. Ik denk dat ik na mijn comeback zelfs beter was dan in Tokio. Ik turnde met een hoge uitgangswaarde."

ANP Bart Deurloo in actie op de rekstok

Maar met de Spelen van Parijs in zicht lukte het Deurloo niet om dat niveau te halen. "Vier kwalificatiewedstrijden is voor mij heel veel. Je zit een maand lang in de stress, je moet fit zijn. Het is jammer dat het niet is gelukt, maar het kan niet altijd feest zijn."

"Het leven gaat gewoon door, je moet blijven lachen. Ik heb nog een mooie toekomst voor de boeg, I guess." Als het aan Deurloo ligt, is zijn comeback nog niet beëindigd. "Ik denk dat ik nog wel doorga. Eerst even het koppie weer recht, maar ik vind het nog leuk. "

Olympische selectie krijgt vorm

Bij de mannen lijken Casimir Schmidt en Loran de Munck zeker van een olympisch ticket. Schmidt was tijdens de vier kwalificatiewedstrijden telkens de beste meerkamper. In Ahoy werd hij daarnaast voor de vierde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen.

De Munck zette in de kwalificatiereeks topscores neer op zijn toestel, voltige, en voldeed daarmee aan de richtscores van de bondscoach.

ANP Casimir Schmidt aan de ringen in Ahoy

De vrouwen turnden in Ahoy hun eerste van twee kwalificatiewedstrijden richting de Spelen van Parijs. Eythora Thorsdottir, normaal gesproken een vaste waarde in de ploeg, was op krukken aanwezig als toeschouwer.

Tijdens een training in het sportpaleis brak zij eerder deze week haar voet op vier plaatsen. Daarmee spatte de olympische droom uiteen voor de 25-jarige Rotterdamse.

Emoties accepteren

Geëmotioneerd onderging Thorsdottir het applaus waarmee het publiek in Ahoy haar een hart onder de riem stak. "Ik ontvang zoveel steun, zonder dat ik erom vraag. Dat is superlief. Verder moet ik accepteren dat de emoties er mogen zijn en moet ik het ergens een plekje geven. Maar dat zal wel even duren, aangezien het een hele olympische zomer is."

ANP Eythora Thorsdottir in het gips

Tijdens de wedstrijd moest ook Elze Geurts afhaken. Zij had één sprongenserie op vloer voltooid, toen ze haar oefening noodgedwongen moest afbreken. Een hamstringblessure speelde haar parten.

Na overleg met de fysiotherapeut en haar coaches besloot Geurts ook het restant van de wedstrijd aan zich voorbij te laten gaan. "Ik had al wat langer last van de hamstring. In de aanloop naar de wedstrijd ben ik ook heel voorzichtig geweest met mijn spagaten. Maar in je vloeroefening moet je die echt doen."

Hoop en vrees

Geurts leeft momenteel tussen hoop en vrees. Over twee weken staat er nog een kwalificatiewedstrijd op het programma. "We zullen de komende week moeten kijken hoe het gaat en wat haalbaar is."

De overwinning in de olympische kwalificatiewedstrijd ging - net als de Nederlandse meerkamptitel - naar Vera van Pol. Zij liet Naomi Visser nipt achter zich en lijkt daarmee een voorschot te nemen op haar derde Olympische Spelen.

Lieke Wevers beëindigde haar meerkamp op de derde plaats. Tweelingzus Sanne Wevers turnde twee toestellen. Op brug incasseerde ze een fout, op balk was Wevers goed voor een hoge score. Daarmee verstevigde ze haar kansen op een olympisch ticket.