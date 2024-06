Reuters Simone Biles

NOS Sport • vandaag, 08:44 Biles tankt vertrouwen in aanloop naar Spelen met negende Amerikaanse meerkamptitel

Simone Biles heeft bij de Amerikaanse turnkampioenschappen laten zien dat ze twee maanden voor de Olympische Spelen al in topvorm is. De viervoudig olympisch kampioen pakte voor de negende keer in haar carrière de nationale meerkamptitel.

Daarmee scherpte ze haar eigen record verder aan. De 27-jarige Biles veroverde in Fort Worth in Texas ook de vier losse nationale toesteltitels. Biles plaatste zich daarmee voor de Amerikaanse olympische selectiewedstrijden en ligt dus op koers voor een derde olympisch avontuur.

Maar de jaren na de Spelen van Tokio, waarbij ze door mentale problemen meerdere finales moest laten schieten, waren niet altijd even makkelijk voor de Amerikaanse, die al 23 gouden WK-medailles veroverde in haar carrière.

"Het kostte me mentaal en fysiek veel om het turnen en vooral mezelf weer te vertrouwen." Biles had in bij de Spelen in Tokio last van zogenaamde twisties, een soort duizeligheid typisch voor gymnasten, en van haar mentale gezondheid.

Reuters Simone Biles tijdens haar vloeroefening bij de Amerikaanse kampioenschappen

Voor Biles waren haar eerste Spelen, die van Rio 2016, de minst stressvolle. Het was volgens haar heel positief dat ze er blind in kon gaan. "Nu, nadat ik al twee Spelen heb meegemaakt, worden elke Spelen steeds iets stressvoller. Omdat ik nu precies weet wat me te wachten staat."

Vertrouwen na Amerikaanse kampioenschappen

De Amerikaanse kampioenschappen hebben haar in elk geval genoeg vertrouwen gegeven. "Vandaag ging het erom dat ik me op mijn gemak zou gaan voelen en vertrouwen zou krijgen in mijn oefeningen. Dat is gelukt. Ik kan niet trotser zijn op hoe ik het op dit moment doe", zei Biles, eraan toevoegend dat ze zich door jaren extra ervaring en therapie beter voelt.

Biles ging al met een comfortabele leiding de slotdag in. Bij haar laatste oefeningen bleef ze niet helemaal foutloos, maar door de grote moeilijkheid ervan haalde ze alsnog veel punten binnen.

Biles eindigde de meerkamp met 119,750 punten, 5,900 meer dan Skye Blakely. Sunisa Lee, in Tokio nog olympisch kampioene, werd vierde met 110,650 punten.