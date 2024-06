NOS Sport • vandaag, 20:14 33-jarige rekstokspecialist Deurloo hoopt op zijn derde Spelen: 'Niet meer de jongste'

Over ruim zes weken beginnen de Spelen in Parijs. Veel sporters weten al of ze gaan, maar voor rekstokspecialist Bart Deurloo is het nog spannend. De 33-jarige kwam er speciaal voor terug van zijn turnpensioen. "Het is zwaar. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste."

De Nederlandse turners strijden in vier kwalificatiewedstrijden om een plek in het olympisch team. Van de elf topturners is er maar plek voor vijf.

Deurloo miste de eerste kwalificatie wegens ziekte. Bij de tweede kwalificatiewedstrijd vandaag presteerde hij niet zoals gehoopt. Hij viel tijdens zijn oefening twee keer. Komende zaterdag en het weekend erna zijn de laatste kansen voor Deurloo.

Kort coach

De meerkamper uit Ridderkerk maakte vorig jaar februari bekend verder te gaan als coach binnen de Nederlandse mannenselectie. Vier maanden later kwam hij daar alweer van terug.

AFP Bart Deurloo op de Olympische Spelen van Tokio in 2021

"In gesprekken met technisch directeur Jeroen van Leeuwen kwam ik erachter dat ik wellicht toch te vroeg gestopt ben", aldus de vijfvoudig nationaal kampioen in juni 2023. "Ik miste de fysieke en mentale uitdaging. Jeroen heeft mij meerdere keren uitgedaagd om hierin een eigen keuze te maken."

Rockster aan de rekstok

Ruim tien jaar behoorde Deurloo, een rockster aan de rekstok, tot de Nederlandse selecties voor EK's en WK's. In 2017 greep de vijfvoudig Nederlands kampioen WK-brons aan rekstok, zijn beste prestatie.

Daarnaast deed hij mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en die van 2020 in Tokio (door de coronacrisis gehouden in 2021).