Uitblinker Mamardasjvili en scorende Mikautadze helpen Georgië aan punt tegen Tsjechen

In poule F kunnen alle landen nog door. Om 18.00 uur speelt Turkije tegen Portugal. In de laatste speelronde zal Georgië moeten stunten tegen Portugal om door te gaan naar de achtste finales. De Tsjechen spelen nog tegen Turkije.

Tsjechen in de aanval

Toch was Tsjechië aan de bal constanter. In het verloren duel met Portugal beperkte de ploeg van bondscoach Ivan Hasek zich tot verdedigen, tegen Georgië werd er ook aardig gevoetbald. In de derde minuut kregen de Tsjechen een eerste grote kans, maar keeper Giorgi Mamardasjvili onderscheidde zich met een mooie dubbele redding.