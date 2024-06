Terugkeer van eerste bemande ruimtevlucht met Boeing Starliner uitgesteld

Wilmore en Williams wisten een paar dagen later de Starliner aan het ISS te koppelen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Zo werd een klein heliumlek gevonden. Die stof is belangrijk voor de brandstofleidingen van de stuwraketten.

Meerdere keren uitgesteld

Het plan was dat de twee minimaal acht dagen in het ISS zouden blijven en dan zouden terugkeren met de Starliner. Die terugkeer is inmiddels echter al meerdere keren uitgesteld. Dit keer is geen nieuwe vertrekdatum genoemd. NASA wil eerst goed kijken naar de problemen die op de heenweg met de Starliner zijn ontstaan.