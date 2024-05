NASA stelt lancering bemande Boeing Starliner voor onbepaalde tijd uit

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste bemande vlucht van de Starliner opnieuw uitgesteld. Het eerste ruimteschip van Boeing zou na jaren vertraging op 7 mei astronauten de ruimte in sturen, maar de lancering werd kort van tevoren afgeblazen vanwege technische problemen. Die zijn niet verholpen vóór 25 mei, de nieuwe lanceerdatum die NASA had aangekondigd.

Het probleem is een heliumlek in het aandrijfsysteem, zegt NASA in een verklaring. Dat heeft gevolgen voor andere onderdelen van het systeem. "Er moet nog veel gebeuren." Daarom is er nog geen nieuwe lanceerdatum vastgesteld.

Laatste test

Er zijn twee eerdere testvluchten gemaakt met de Starliner. Die in 2019 mislukte, de vlucht in 2022 was geslaagd. De vlucht die nu op stapel staat, is de laatste test voordat NASA het ruimtevaartuig officieel zal certificeren en in gebruik zal nemen voor regulier vervoer van astronauten van en naar ISS.