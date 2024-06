Reuters

NOS Sport • vandaag, 10:34 Edmonton maakt met 5-1 zege op Florida strijd om Stanley Cup bloedstollend spannend

De ijshockeyers van Edmonton Oilers hebben de strijd om Stanley Cup in de NHL bloedstollend spannend gemaakt. Door de zesde wedstrijd met 5-1 te winnen van Florida Panthers is de stand in de finale van de play-offs weer helemaal in evenwicht: 3-3.

Warren Foegele scoorde in de eerste periode voor de Oilers, waarna Adam Henrique en Zach Hyman in de tweede periode de score opvoerden naar 3-0. De Fin Aleksander Barkov deed in de derde periode wat terug voor de Panthers (3-1), maar in de laatste vier minuten beslisten Ryan MCleod en Darnell Nurse het duel in het voordeel van de thuisploeg.

Beiden profiteerden met een empty net goal van de gok van Florida-coach Paul Maurice om de keeper van het ijs te halen in een poging met een extra speler op het ijs het tij alsnog te keren.

Huzarenstukje

Aanvankelijk leek Florida het kampioenschap voor het oprapen te hebben na de eerste drie duels met 3-0, 4-1 en 4-3 te hebben gewonnen. Maar Edmonton sloeg in de vierde wedstrijd op eigen ijs met 8-1 hard terug om daarna ook het vijfde (5-3) en zesde duel te winnen.

Reuters Fans van de Edmonton Oilers kijken op een groot scherm in Edmonton naar het zesde duel tegen de Florida Panthers.

Slechts eenmaal eerder lukte het een team in de NHL om in de finale een 3-0 achterstand om te zetten in de titel. Dat was Toronto Maple Leafs in 1942 ten koste van Detroit Red Wings. De andere 27 keer ging het kampioenschap naar de ploeg die met 3-0 voor kwam.

Edmonton zou de tweede club ooit kunnen worden die dit huzarenstukje uithaalt, als het in de nacht van maandag op dinsdag de zevende en beslissende wedstrijd wint. Die wordt in Sunrise bij de Panthers gespeeld.

Als de Oilers de Stanley Cup alsnog veroveren, is het de eerste club uit Canada in 31 seizoenen die kampioen wordt. De laatste was Montreal Canadiens in 1993. Sindsdien ging de titel altijd naar een Amerikaans team. Van de 34 spelers op het roster van de Oilers zijn er liefst 24 Canadees.