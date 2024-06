IJshockeyers Edmonton Oilers slaan hard terug in Stanley Cup

De ijshockeyers van Florida Panthers hebben hun eerste kans laten liggen om de Stanley Cup te veroveren. Edmonton Oilers boekte in de finale van de NHL na drie nederlagen zijn eerste zege, wel een overtuigende: 8-1 (3-1, 3-0, 2-0).

Sergei Bobrovsky was tot nu toe een van de uitblinkers in deze finaleserie, maar had ditmaal zijn dag niet. De Russische goalie werd na 25 minuten al gewisseld toen de Oilers met 5-1 leidden.