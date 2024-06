Reuters Panthers-doelman Sergej Bobrovski met een van zijn 32 reddingen tegen de Oilers.

NOS Sport • vandaag, 13:15 Florida Panthers slaat eerste slag in Stanley Cup Finals tegen Edmonton Oilers

IJshockey is een Canadese sport. En de NHL, de sterkste en meest lucratieve profcompetitie ter wereld, wordt sinds jaar en dag gedomineerd door Canadezen. Bijna de helft van alle NHL-spelers heeft een Canadees paspoort.

In de geschiedenis van de Stanley Cup, het kampioenschap in de NHL, is Montréal Canadiens met 24 titels verreweg de meest succesvolle ploeg. Tweede op die lijst is Toronto Maple Leafs (13 titels), ook een Canadese club.

Toch is het al meer dan dertig jaar geleden dat een Canadese club de Stanley Cup veroverde. Dit jaar kunnen de Edmonton Oilers een einde maken aan die droogte.

Maar de Oilers kenden een valse start vannacht in het openingsduel van de Stanley Cup Finals (best-of-seven) tegen Florida Panthers.

In Sunrise, een buitenwijk van Miami, waren de Panthers met 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) te sterk voor de Oilers.

Nostalgie naar Gretzky

Met Wayne Gretzky - misschien wel de beste ijshockeyer aller tijden - als uitblinker domineerde Edmonton Oilers de NHL in de jaren tachtig. Zonder de inmiddels vertrokken 'Great One' won Edmonton in 1990 de vijfde Stanley Cup in zes jaar.

In Florida, zo'n 4.500 kilometer zuidelijker en gemiddeld 22 graden Celsius warmer, dacht niemand op dat moment aan ijshockey.

Canadese dominantie Dit seizoen speelden 445 Canadezen in de NHL, goed voor 42,5 procent van alle spelers. De Verenigde Staten leveren 298 spelers (28,2 procent) voor Zweden (107 spelers, 9,9 procent) en Rusland (62 spelers, 6,5 procent). Ondanks de aanval op Oekraïne is er nooit sprake geweest van een schorsing van Russische NHL-spelers. Daniel Sprong is de enige Nederlander in de NHL. De Amsterdammer, die vanwege zijn talent voor ijshockey op jonge leeftijd naar Canada verhuisde, speelde een sterk seizoen voor Detroit Red Wings. Zijn ploeg kwam echter net tekort voor de play-offs.

Pas in 1992 besloot de NHL uit te breiden naar de Sunshine State en deed dat meteen met twee clubs: Tampa Bay Lightning en Florida Panthers.

Tampa Bay sleepte al drie NHL-kampioenschappen in de wacht. Rivaal Florida wacht nog op de eerste titel, maar speelt wel voor de derde keer in de finale. Vorig jaar verloren de Panthers de Stanley Cup Finals van Colorado Avalanche.

Prestaties waarvan de doorgewinterde ijshockeyfan in Edmonton alleen maar kan dromen. De laatste finalereeks om de Stanley Cup was immers al 18 jaar geleden, een serie die werd verloren van Carolina Hurricanes.

Canadees Verhaeghe opent de score

Florida opende na vier minuten al de score via de Canadees Carter Verhaeghe. Het was zijn 25ste treffer al in de play-offs voor de Panthers, de meeste van in de clubgeschiedenis

De thuisploeg stond vervolgens enorm onder druk tegen de sterren van de Oilers (Connor McDavid en Leon Draisaitl), maar had in doelman Sergei Bobrovsky zijn uitblinker. Met 32 saves schitterde de Russische goalie.

Een andere Canadees, Evan Rodrigues, schoot in de tweede periode al snel de 2-0 binnen en de Fin Eetu Luostarinen vond in de slotseconden het lege doel.

Vervolgens stroomde het ijs vol met plastic en pluche ratten, een traditie bij de Panthers sinds 1995, het seizoen waarin de club voor het eerst de Stanley Cup Finals bereikte.

De legende is dat voor een duel met Calgary Flames een argeloze rat opdook in de kleedkamer van de Panthers. De volgende dag gooide een fan na een overwinning een plastic rat op het ijs.

De rest is geschiedenis.