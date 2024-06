Oilers brengen spanning in Stanley Cup weer een beetje terug

Edmonton Oilers heeft ook het vijfde duel met Florida Panthers in de finale van de NHL gewonnen. Na de 8-1 uithaal op zaterdag werd het dit keer 5-3. De club staat in de strijd om de Stanley Cup nog wel met 3-2 achter in de best-of-7-serie.

Connor McDavid was in Florida de grote man bij de bezoekers. De Canadees maakte twee goals en gaf twee assists. In het vorige duel was hij goed voor een goal en drie assists. Hij is de eerste speler ooit die in twee finaleduels op een rij vier punten achter zijn naam kreeg.