Guten Morgen EURO 2024: verheugen op poeier van Stanciu, en scoort Lukaku nu wel?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

De tijd gaat snel als je plezier hebt. Het is alweer de laatste dag van speelronde 2 in de groepsfase. En die trappen we om 15.00 uur af met Georgië tegen Tsjechië. Beide ploegen verloren hun openingswedstrijd van respectievelijk Turkije en Portugal.

De Turken en Portugezen spelen om 18.00 uur tegen elkaar. Bij Turkije is het meespelen van Arda Güler onzeker. Bondscoach Vincenzo Montella meldde gisteren dat het wonderkind niet helemaal fit is.

"Het gaat niet zo goed met hem, dus we zullen zaterdag beslissen of we hem inzetten", zei Montella. "Dat doen we op het laatste moment. Ik hoop hem nog te kunnen opstellen."

De avondwedstrijd van 21.00 uur wordt verzorgd door België en Roemenië.

Op wie moeten we letten?

Dan toch Romelu Lukaku, door velen voor het EK getipt als de topscorer van het toernooi. De spits zal met België alle zeilen moeten bijzetten om te overleven in de groep. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco begon het EK met een verrassende 1-0 nederlaag tegen Slowakije.

De 31-jarige Lukaku maakt, op Cristiano Ronaldo na, van alle Europese spitsen het makkelijkst zijn goals op het internationale podium. Vlak voor het EK maakte hij zijn 85ste doelpunt, waarmee hij de Hongaarse legende Ferenc Puskás passeerde op het lijstje van internationale topschutters.

Ook tegen Slowakije leek Lukaku gemakkelijk op schot te komen, maar de 'Rode Duivel' zag twee doelpunten afgekeurd worden én liet drie opgelegde kansen onbenut. Tegen Roemenië zal de spits zich vanavond willen revancheren. Maar dat wordt nog knap lastig: de Roemenen wonnen dankzij prachtige treffers met 3-0 van Oekraïne.

Als België niet wint, zou het EK weleens voortijdig kunnen eindigen in de groepsfase. Aan Lukaku de taak om zichzelf in vier dagen tijd te transformeren van schlemiel naar held van de avond.

En vooruit, eigenlijk mag een kleine vermelding van Nicolae Stanciu hier niet ontbreken: in het duel met België maakt hij bij de Roemenen ook weer zijn opwachting. De aanvoerder zette zijn ploeg in de eerste wedstrijd tegen Oekraïne op voorsprong met een treffer van grote schoonheid. Lukt hem dat tegen Lukaku en co opnieuw?

Is er verder nog een mooi verhaal?

In aanloop naar de middagwedstrijd van Tsjechië tegen Georgië gaan we even op de nostalgische toer, op bezoek bij Jan Koller. De inmiddels 51-jarige oud-international behoorde begin deze eeuw tot een gouden Tsjechische lichting met onder anderen Petr Cech, Tomás Rosicky, Vladimir Smicer en natuurlijk Pavel Nedved.

Twintig jaar geleden bereikten zij de halve finales van het EK, maar werden ze uitgeschakeld door de latere winnaar Griekenland. "Ik denk graag terug aan Portugal 2004", zegt Koller, de Tsjechische topscorer aller tijden met 55 goals in 91 duels. "Toen hadden we een goed team en speelden we heel mooi voetbal. De enige smet is dat we het toernooi niet wonnen."

Drie wedstrijden en Studio Fußball De drie EK-wedstrijden van vandaag zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app, en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. In het praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint vandaag om 20.15 uur met analisten Marco van Basten en Guus Hiddink en schrijver Herman Brusselmans als gasten.

Koller is na zijn carrière bij clubs als Borussia Dortmund en AS Monaco neergestreken in het plaatsje waar hij opgroeide: Smetanova Lhota. In het zuidelijke Tsjechische dorp waar slechts 300 mensen wonen, vervult hij een rol als manusje-van-alles bij de plaatselijke amateurclub.

"Bij deze club zette ik m'n eerste stapjes als voetballer. Ik ben de club dankbaar dat ze de basis voor m'n profcarrière hebben gelegd. Tegenwoordig spelen we op zondag en het is altijd weer afwachten hoeveel man we hebben. Als we geen keeper hebben, ga ik op doel. Soms sta ik in de spits, dan weer op het middenveld of in de verdediging. Maar ik sta altijd op het veld."

Bekijk hieronder de gehele reportage:

