NOS Nieuws • vandaag, 22:12 ICC maakt arrestatiebevel verdachte oorlogsmisdaden Mali openbaar

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel openbaar gemaakt tegen Iyad Ag Ghaly. Ghaly wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tussen 2012 en 2013 in het noorden van Mali.

Ghaly wordt verdacht van onder meer moord, verkrachting, verminking en religieus gemotiveerd geweld. Ook wordt hij verdacht van een aanval op een militaire basis waarbij veertig soldaten die niet aan het vechten waren werden geëxecuteerd.

Het arrestatiebevel werd al in 2017 uitgevaardigd, maar was tot nu toe verzegeld. Vandaag maakte het Strafhof het arrestatiebevel openbaar. Het is niet duidelijk waarom het hof dat nu besluit te doen.

In het arrestatiebevel is te lezen dat het hof vermoedt dat Ghaly de leider is geweest van de groep Ansar Dine, die samen met Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb in 2012 de controle had over Timboektoe. Hij heeft de Malinese nationaliteit en behoord tot de Berberstam Toeareg.

Staatsgreep 2012

In 2012 volgde er een burgeroorlog op een staatsgreep in Mali. Jihadistische rebellen maakten gebruik van de onrust om de macht te grijpen in het noorden van het land. Ze trokken daarbij samen op met de Toeareg-rebellen.

In de periode van geweld tussen regeringstroepen en gewapende rebellengroepen die volgde, werden ook verschillende westerse hulpverleners ontvoerd. Ook de Nederlandse toerist Sjaak Rijke werd ontvoerd door Ansar Dine. Hij werd in 2015 bevrijd.

Sinds de staatsgreep in 2021 is er een militair regime aan de macht in Mali. Begin dit jaar zegde de junta een vredesovereenkomst met de Toeareg-rebellen op. Dat verdrag tekende de regering in 2015 en gaf de Toeareg-rebellen meer autonomie.

Terugtrekking Frankrijk

Bijna tien jaar lang was Frankrijk, de voormalige kolonisator van het land, met zo'n 3000 militairen aanwezig om het Malinese leger te ondersteunen in de strijd tegen de jihadisten. Ook een VN-vredesmissie moest bijdragen aan de rust in het land.

Vorig jaar besloot de junta dat de missies niet langer verlengd mochten worden. In plaats daarvan zoekt het militaire regime nu hulp bij het Russische 'Africa Corps', de nieuwe naam van het Wagner-huurlingenleger op Afrikaanse bodem.

Andere zaak bij ICC

Eerder behandelde het strafhof al andere zaken uit Mali. In 2016 werd de radicale moslim Ahmad Al Faqi Al Mahdi veroordeeld tot negen jaar celstraf voor zijn rol in de vernietiging van de mausolea in Timboektoe.

Volgende week doet het hof uitspraak in de zaak tegen Al Hassan. Ook hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.