Wekdienst 21/6: Oranje speelt tegen Frankrijk • Hof doet uitspraak tegen Richard de Mos

Goedemorgen! Oranje speelt vanavond zijn tweede groepswedstrijd op het EK tegen Frankrijk. En het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen de onder meer van omkoping verdachte Haagse politicus Richard de Mos.

Eerst het weer: veel bewolking en vooral vanmiddag buien. In het westen verloopt de dag minder nat en daar klaart het vanavond ook op. Het wordt daar 20 graden. Zaterdag komt in het zuiden nog een bui. De dagen daarna verlopen droog, zonnig en warmer.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Fraudeslachtoffers bij onlinebank Bunq krijgen alsnog een schadevergoeding . De bank weigerde aanvankelijk met compensatie over de brug te komen, maar doet dat nu alsnog.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Demissionair premier Rutte heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanstaande benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. "Het moet nog wel formeel worden hoor volgende week", zei hij toen hij vanaf zijn ministerie naar huis ging. Over twee weken, zodra het nieuwe kabinet is geïnstalleerd, zal hij voor het laatst als premier die weg afleggen. "Maar ik blijf wel in Den Haag wonen."