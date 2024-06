Reuters Kinderen spelen op het strand van Honolulu

NOS Nieuws • vandaag, 03:17 Hawaï schikt in klimaatzaak die was aangespannen door jongeren

De Amerikaanse staat Hawaï heeft donderdag geschikt in een rechtszaak die was aangespannen door dertien jongeren. Zij beweerden dat de staat hun grondrechten schond door beleid uit te voeren dat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering.

In de schikking heeft Hawaï ingestemd met het ontwikkelen een zogenoemde routekaart om tegen 2045 geen koolstof uit te stoten in het transportsysteem. Daarnaast krijgen jongeren meer inspraak in het beleid van de staat via een jeugdraad.

De zaak zou aanstaande maandag voor de rechter komen. De schikking werd bekendgemaakt door de democratische gouverneur Josh Green op een persconferentie die werd bijgewoond door jeugdactivisten en advocaten die betrokken waren bij de rechtszaak.

Dat zou de tweede rechtszaak in de VS zijn geweest die door jonge mensen was aangespannen die beweren dat hun toekomst en gezondheid in gevaar worden gebracht door de klimaatverandering en dat de staat daarmee hun rechten schendt.

Meer over de zaak De rechtszaak tegen Hawaï werd in 2022 aangespannen. De aanklagers beweerden dat de staat een transportsysteem exploiteerde dat hun recht op een levensvatbaar klimaat aantastte. De aanklagers waren 9 tot 18 jaar oud toen de zaak voor het eerst werd ingediend. In de rechtszaak werd aangevoerd dat de staat niet alleen verzuimde de uitstoot van broeikasgassen in het verkeer terug te dringen, maar ook "in de tegengestelde richting ging". Zo zouden investeringen in infrastructuur zoals snelwegen in strijd zijn geweest met de gestelde doelen. De jongeren voerden aan dat de staat daarmee een door de grondwet van Hawaï gegarandeerd recht op een schoon en gezond milieu schendt, evenals zijn grondwettelijke plicht om 'de natuurlijke schoonheid van Hawaï en alle natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen'.

"We pakken vanaf vandaag de gevolgen van de klimaatverandering aan. Dit is een absolute prioriteit, omdat we nu al met de gevolgen van klimaatverandering te maken hebben", zei een advocaat van de jongeren.

Jonge milieuactivisten hebben meerdere rechtszaken aangespannen in de Verenigde Staten waarin overheden beschuldigd worden van het verergeren van de klimaatverandering. Dan gaat het veelal om beleid dat de winning en verbranding van fossiele brandstoffen aanmoedigt of toestaat.

Verschillende zaken zijn door rechtbanken afgewezen omdat ze zeiden dat de rechterlijke macht geen brede beleidswijzigingen kon opleggen. Dat moest aan wetgevers en de uitvoerende macht worden overgelaten, aldus die rechtbanken.

De eerste door jongeren aangespannen klimaatzaak die in de VS wel voor de rechter kwam, leverde meteen een overwinning op. Toen bepaalde de rechter dat de staat Montana de rechten van jongeren schond met beleid dat geen rekening houdt met de impact op het klimaat.