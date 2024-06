Bunq komt alsnog met schadevergoeding voor fraudeslachtoffers

Fraudeslachtoffers bij onlinebank Bunq krijgen alsnog een schadevergoeding. De bank weigerde aanvankelijk met compensatie over de brug te komen, maar doet dat nu alsnog.

Tot twee ton

Tientallen gedupeerde klanten raakten binnen enkele minuten tot twee ton kwijt door een combinatie van phishing en helpdeskfraude. Oplichters doen zich daarbij voor als bankmedewerkers en zetten klanten onder druk om hun inloggegevens te delen of geld over te maken.

Demissionair minister van Financiën Van Weyenberg (D66) liet zich in de Tweede Kamer zeer kritisch uit over Bunq. De uitspraak van Bunq-topman Ali Niknam, dat slachtoffers feitelijk "hun autosleutels weggeven" als ze hun inlogcodes prijsgeven en dat de bank daar "niks" aan kan doen, noemde Van Weyenberg "volstrekt ongepast".

85 procent terug

Na overleg tussen Bunq en het ministerie van Financiën kwam de onlinebank met verbeteringen in de beveiliging en verbeteringen in de coulanceregeling. In die regeling staat hoe gedupeerde klanten tegemoet worden gekomen.