Tientallen nieuwe Bunq-slachtoffers melden zich met tonnen schade

Bunq belt nu toch

Bunq heeft na de publicaties ingezet op het verbeteren van de klantenservice. De medewerkers van de klantenservice werken vanuit Turkije en Bulgarije. Ze communiceren in het Engels via mail of een chatprogramma. In deze pilot belt nu een Nederlandssprekende medewerker van het hoofdkantoor met de slachtoffers. Bunq maakt die belafspraken via de beveiligde chat en spreekt een tijdstip af.