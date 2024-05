NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:51 Binnen uur een ton kwijt: phishing-slachtoffers doen hun verhaal Ellen Kamphorst redacteur Binnenland

Joost Schellevis redacteur Tech

Ellen Kamphorst redacteur Binnenland

Joost Schellevis redacteur Tech



Klanten van onlinebank Bunq zijn opvallend vaak het slachtoffer van phishing, zo toonde een onderzoek van NOS en NRC gisteren. In het onderzoek zijn 28 gevallen van phishing geverifieerd. Het gaat om mensen die in de afgelopen zeven maanden werden opgelicht. Drie van hen doen hun verhaal.

Geraldine (verloor 101.000 euro): 'Ik verdien dit nooit meer terug'

Geraldine (50) uit Durgerdam, werkzaam als producer bij Talpa, kreeg op 25 februari een sms om een nieuwe beveiliging te activeren. "Maar het lukte niet", zegt ze. "Dertig seconden later werd ik gebeld door iemand die zegt dat hij bij Bunq werkt." Er klopt volgens hem iets niet en hij belooft hulp, het kan even duren.

"Ik googelde zijn naam en hij werkte inderdaad bij de bank. Toen ik even later inlogde op de app van de bank zag ik dat een groot deel van het geld weg was. Toen ik de man aan de telefoon daarmee confronteerde, hing hij op." Geraldine was binnen een uur al haar spaargeld kwijt.

Het lukte haar daarna niet om in contact te komen met de bank. Geraldine kon zich niet voorstellen dat ze de enige is en zocht vervolgens online naar vergelijkbare gevallen. "In korte tijd hadden we er meer dan 25. Allemaal zijn ze veel geld kwijt en iedereen voelt zich genegeerd."

Onlangs gaf Bunq een theaterpresentatie voor klanten. Geraldine zat op de eerste rij. "Ik ben op Ali Niknam (de CEO van Bunq) afgestapt. Hij kende mijn zaak en vond de fraude verschrikkelijk, maar maakte ook heel duidelijk dat hij zich niet verantwoordelijk voelt. We hebben hem gevraagd om zo snel mogelijk om de tafel te gaan. Daarover is nu mailcontact met hun jurist. Het geld dat ik kwijt ben - de erfenis van mijn vader en spaargeld dat ik had weggezet voor mijn pensioen - ga ik nooit meer terugverdienen door te werken."

Janke (verloor 56.000 euro): 'Hoop geld terug te krijgen door samen op te trekken'

Zonder argwaan klikte Janke (74) uit Nijmegen op de sms waarin Bunq verzocht haar beveiligingsupdate te activeren. "Toen ik tien minuten later inlogde, zag ik dat de helft van ons geld weg was. De rest was ingepland in betalingen die mij niets zeggen. Terwijl ik me nog afvroeg wat er aan het gebeuren was, werd mijn hele rekening geplunderd. Ik kon wel door de grond zakken."

Janke bevroor, herpakte zich en belde vervolgens naar het noodnummer van Bunq. Ze kreeg niemand aan de lijn en werd doorverwezen naar een formulier op de website. Ze deed ook aangifte bij de politie.

Een paar dagen later werd ze plots gebeld. Een man die zich voorstelde als een medewerker van Bunq vroeg haar of ze wist waarvoor hij belde. Er zou namelijk een verdachte betaling zijn gedaan van 1900 euro. "Ik antwoordde dat mijn hele rekening was leeggetrokken, dat ik Bunq aansprakelijk stelde en aangifte had gedaan", zegt ze.

Volgens Janke schrok de man aan de andere kant van de lijn hoorbaar. Hij beloofde haar binnen vijf minuten terug te bellen. "Dat heeft hij nooit gedaan. Ik ga er nu van uit dat hij ook een oplichter was", zegt Janke. Ze heeft nog een aantal keren de bank gemaild en een aangetekende brief gestuurd, maar kreeg geen reactie. "Door samen met andere gedupeerden op te trekken, hoop ik mijn geld terug te krijgen."

Gabrielle en Nico (verloren 40.000 euro): 'Ik voelde me misselijk, boos en zo stom'

Nico (71) en Gabrielle liggen in bed als ze worden gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van Bunq. De man is vriendelijk en welbespraakt. "Hij zegt fraude-expert te zijn en dat we nu moeten handelen, omdat we anders al ons geld kwijtraken", aldus Gabrielle.

De oplichter blijkt zelfs de gegevens op de rekening van het stel - dat jarenlang heeft gewerkt in de horeca - bij Rabobank te kennen en hij verleidt hen het geld over te maken naar de Bunq-rekening. Gabrielle krijgt argwaan: "Ik heb hem gevraagd of hij geen crimineel is, maar hij legt me allervriendelijkst uit dat we hem kunnen googelen.

"En jawel, er werkt inderdaad iemand met zijn naam bij Bunq. Tijdens het gesprek hangt hij af en toe even op om later weer terug te bellen."

Opeens hoort het stel niks meer. "Toen wisten we dat we opgelicht waren." Ze bellen de politie en Rabobank, waar ze hulp van krijgen. Met Bunq krijgen ze geen contact. Gabrielle: We zijn helemaal klaar met die bank. Ik voelde me misselijk, boos en zo stom. Achteraf zijn we wel 'blij' dat we er samen ingetrapt zijn, want anders kost het je ook nog je huwelijk."

Reactie Bunq

"Afgelopen jaar zijn er bijna 3 miljoen mensen in Nederland slachtoffer geworden van online fraude. Veiligheid heeft bij Bunq de hoogste prioriteit. Daarom gebruiken wij geavanceerde technologieën zoals AI, biometrische beveiliging en beveiligde communicatie. Hierdoor houden we iedereen veilig.

De enige manier om slachtoffer te worden is door zelf je persoons- en inloggegevens af te staan. Omdat dit vaak telefonisch gebeurt, zeggen we sinds het begin: wij bellen je nóóit. Als iemand je telefonisch benadert, blijf veilig en hang direct op. Als iemand hulp nodig heeft staan we 24/7 klaar via de SOS-functie van de beveiligde app."

NOS en NRC blijven onderzoek doen naar Bunq en spreken graag met medewerkers en oud-medewerkers. Wil je contact met ons opnemen? Dat kan via mail (ellen.kamphorst@nos.nl) of via Signal/Whatsapp: 06 84 61 39 16