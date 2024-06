EPA Max Verstappen rondom het circuit in Barcelona

NOS Sport • vandaag, 20:27 Gaan Verstappen en co in Catalonië de heerschappij heroveren? Louis Dekker verslaggever Formule 1

In de WK-stand is het niet echt zichtbaar, maar Max Verstappen en Red Bull Racing zijn dit seizoen een stuk minder dominant dan in 2023. Verstappen won weliswaar al zes races, maar vanzelf ging dat niet. Carlos Sainz en Charles Leclerc (Ferrari) boekten allebei een overwinning en Lando Norris (McLaren) won in Miami zijn eerste grand prix.

"Het is allemaal wat lastiger dit seizoen, maar dat is prima. Het hoort erbij", bevestigt Verstappen in Barcelona aan de vooravond van de tiende grand prix. De 26-jarige Limburger wijt het aan de reglementen, die al enkele jaren in grote lijnen hetzelfde zijn.

"De andere teams leren veel bij en hun auto's worden steeds beter. Nu is het aan ons om stappen te zetten en vooraan te blijven", zegt Verstappen tegen de aanwezige media.

De WK-stand op dit moment:

Twee dingen vallen dit jaar op: het gat tussen de rondetijden van Verstappen en de concurrentie is verkleind en zijn in fouten grossierende teamgenoot Sergio Pérez verliest de aansluiting met de top. De afgelopen raceweekends was een 1-2 voor Red Bull Racing geen moment realistisch. Het is de vraag of dat zo blijft. Het Circuit de Catalunya is Verstappens RB20 op papier op het lijf geschreven.

De essentie? "Hier zijn minder hobbels en minder kerbstones", schetst Verstappen. "Dit circuit moet normaal gesproken beter bij onze auto passen."

Ik kan er toch niks aan doen dat ik win? Max Verstappen

Verstappen klaagde de afgelopen races aan de lopende band over een stuiterende auto, die hij gekscherend vergeleek met een kangoeroe. "Barcelona moet ons beter liggen. Het draait hier meer om hogesnelheidsbochten waar je veel neerwaartse druk voor nodig hebt. Op dat soort banen komen we doorgaans goed uit de verf, dus het ziet er goed uit."

Het Circuit de Catalunya een belangrijk ijkpunt. "Als je auto hier goed is, ben je op heel veel banen goed", bevestigt Verstappen. Het doel van zijn team is duidelijk en de drievoudig wereldkampioen draait er niet omheen. "Of we weer dominant willen worden? Ja, dat is wel de bedoeling."

'Leuke wedstrijd voor een keer'

Niet dat hij het vervelend vindt dat het dit jaar wat spannender en minder voorspelbaar is. "Ik heb me wel vermaakt in Canada", blikt hij terug op de sensationele regenrace in Montreal.

"Dat was een leuke wedstrijd. Voor een keertje. Zo'n incidentrijke grand prix is behoorlijk stressvol. Ik hou er ook van als ik in een weekend alles uit de auto kan halen en met een enorme voorsprong over de streep kom." En als mensen dat saai vinden? "Ik kan er toch niks aan doen dat ik win?"

Verstappen houdt het EK voetbal ook goed in de gaten:

Verstappen verwacht niet dat de heerschappij van de eerste races - toen zijn team heer en meester was - nog terugkeert. "Andere teams hebben een inhaalslag gemaakt en zelfvertrouwen getankt. Bovendien naderen wij onderhand wel het plafond. Andere teams kijken naar ons en nemen dingen over. Dat is logisch. Ik zou ook dingen proberen te kopiëren als mijn team niet vooraan reed."

Red Bull Racing start het weekend met een tegenslag. De geplaagde Mexicaan Sergio Pérez zal vanwege een gridstraf drie plekken naar achteren worden gezet. Het verandert de voorspelde 'dubbel' voor de Bulls in een lastige kluif. Ferrari, McLaren en Mercedes zitten op het vinkentouw.

NOS Het circuit van aankomend weekend in Spanje

"Al met al is het weekend moeilijker te voorspellen", zegt Verstappen. "Het veld zit veel dichter op elkaar en elk team slaat wel eens de plank mis met de afstelling van de auto. Als je vrijdagtrainingen niet vlekkeloos gaan, heb je meteen een probleem. Dat hebben wij ook meegemaakt."

"Aan updates heb je niets als je de setup en de balans niet goed krijgt, maar we zijn niet het enige team dat daarmee kampt. We zijn geen robots. Iedereen maakt fouten. Ik ook. En als je dat een keer overkomt, is er geen man overboord. Het is vooral belangrijk dat je ervan leert. En dat je in een seizoen zo weinig mogelijk van dit soort momenten meemaakt."

Waar veel insiders voorspellen dat Red Bull Racing in Catalonië de pikorde eenvoudig zal herstellen, blijft Verstappen voorzichtig. "Het wordt echt geen gemakkelijk weekend. McLaren is inmiddels overal snel. Dat hebben ze bewezen. Ferrari zit dichtbij en Mercedes heeft een sprong gemaakt."

Concurrentie over Verstappen Leclerc: "Ik denk dat we een sterker Red Bull Racing gaan zien, vergelijkbaar met het begin van het seizoen. De layout van deze baan ligt hen. Echter: wij hebben wat nieuwe onderdelen op de auto en dat gaat ons helpen. Als het werkt en we dichten het gat betekent dat veel. Barcelona is vrij representatief. Als we hier meedoen, doen we overal mee." Piastri: "Ik ga niet meteen zeggen dat dit circuit Red Bull-territorium is. Ze hebben de afgelopen weekends wat meer tegenstand en tegenslagen gehad dan ze gewend zijn. Als Red Bull hier niet domineert, kan het interessant worden. Want als we hier een 'tight battle' krijgen, zal dat het hele seizoen zo blijven. Red Bull verslaan is een stuk realistischer dan vorig jaar. Dat geeft moed."