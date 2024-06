ANP Krapte op de arbeidsmarkt, vacatures staan open

NOS Nieuws • vandaag, 22:28 Europese Commissie vindt dat Nederland moet ingrijpen op krappe arbeidsmarkt

De Nederlandse overheid moet ingrijpen op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de Europese Commissie in een nieuwe aanbeveling. De Commissie vindt onder andere dat Nederland beter zijn best moet doen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Ook moet flexwerk minder aantrekkelijk worden.

Volgens de Commissie is het aantal mensen dat zzp'er is of een flexcontract heeft verhoudingsgewijs groot. In Nederland waren er volgens het CBS vorig jaar 2,7 miljoen mensen met een flexcontract en 1,2 miljoen zzp'ers, Daarmee was 41 procent van alle werkenden flexwerker. Daarnaast is er al lange tijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt en nam die de afgelopen jaren ook toe volgens het CBS.

Door het grote aandeel flexwerkers zou er volgens de Commissie een kloof ontstaan tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband. Dat heeft als gevolg dat werkgevers minder snel willen investeren in eigen personeel, omdat flexwerkers over het algemeen goedkoper in te huren zijn, zo is te lezen in het rapport.

Maatregelen

Demissionair minister Van Gennip van Werkgelegenheid werkt aan een wetsvoorstel voor flexwerkers, dat nu voor advies bij de Raad van State ligt. Die wet moet zorgen voor meer zekerheid bij zzp'ers en werknemers met een flexibel contract. Zo stelt Van Gennip voor om oproepcontracten te vervangen door contracten met een minimumaantal uren.

De Commissie denkt dat de krapte alleen op te lossen is door beter en verder te zoeken naar geschikte werknemers. "Ondanks de hoge participatiegraad heeft Nederland nog altijd een onbenutte bron van potentiële werknemers, zoals mensen met een migratieachtergrond of diegenen met een deeltijdbaan", staat in het rapport.