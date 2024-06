ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:36 UWV: personeelstekorten remmen groei in veel sectoren

De arbeidsmarkt komt dit en volgend jaar in een soort spagaat terecht. Waar het aantal openstaande vacatures in bijvoorbeeld de zorg en gespecialiseerde zakelijke dienstverlening snel groter wordt, daalt het aantal banen in onder meer de bouw, openbaar bestuur en industrie.

Hierdoor stabiliseert de banengroei dit jaar én volgend jaar, zo blijkt uit een nieuwe arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV. Dit jaar neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen met 88.000 licht toe. Dit is een plus van 0,8 procent.

Volgend jaar is die stijging met 0,7 procent iets kleiner. Er moeten dan 85.000 banen bij komen. Het aantal gewerkte uren stijgt in 2024 en 2025 met 0,6 procent.

'Unieke situatie'

In de sectoren landbouw, bouw, openbaar bestuur, industrie en vervoer & opslag voorziet het UWV nauwelijks een stijging of zelfs een daling van het aantal banen.

Desondanks zit de arbeidsmarkt nog altijd in een "unieke situatie", zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. "Er zijn inmiddels al tweeënhalf jaar meer vacatures dan werklozen", benadrukt hij. "De spanning op de arbeidsmarkt is weliswaar iets afgenomen maar we spreken nog steeds van een krappe arbeidsmarkt."

De krapte speelt dan ook steeds meer een rol in de groei van bedrijven. Volgens het UWV kunnen veel sectoren minder groeien door personeelstekorten. Werkgevers kijken daarom - naast werven - steeds meer naar het op peil houden van de bestaande personeelsbezetting, zegt Witjes.

Het UWV stelt dat bedrijven dan ook andere oplossingen moeten vinden om de productie te laten groeien, bijvoorbeeld via automatisering. Dat is alleen niet in alle sectoren een oplossing, constateert het UWV. Om die reden moeten bedrijven in sectoren als horeca, onderwijs en zorg goed kijken naar stress en andere gezondheidsklachten door de werkdruk.