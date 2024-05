Meer jongvolwassenen in de bijstand

Opnieuw stijgt het aantal jongvolwassenen met een bijstandsuitkering. In april van dit jaar zaten 39.000 jongeren tussen 18 en 27 in de bijstand, 3000 meer dan een jaar gelden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is het vijfde kwartaal op een rij dat het aantal jongeren met een bijstandsuitkering oploopt. Dat komt overeen met het beeld van de toegenomen jongerenwerkloosheid, die is opgelopen tot 8,7 procent.

Ook het totaal aantal mensen in de bijstand is opgelopen. Die stijging wordt vrijwel volledig verklaard door het hogere aantal jongeren in de bijstand.

Frictiewerkloosheid

Eenmaal in de bijstand blijven jongeren daar langer in zitten, ondanks het grote aantal vacatures. Dat komt vooral doordat er behoefte is aan vakmensen, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: "Die vacatures zijn niet meteen op het lijf geschreven van jongeren. Die zoeken vaak een bijbaan, bijvoorbeeld in de horeca, waar de vacatures juist wat zijn afgenomen."