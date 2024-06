Verplichte zzp-verzekering gaat maximaal 195 euro kosten, uitkering bij jaar ziekte

De voorgenomen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers gaat maximaal 195 euro per maand kosten en keert 70 procent van de winst uit tot maximaal het minimumloon. Zelfstandigen die door ziekte een jaar niet in staat zijn geweest om het minimumloon te verdienen hebben recht op deze uitkering, uiterlijk tot aan de AOW-leeftijd.

De wet is opgesteld in overleg met met de werkgevers-, werknemers-, zelfstandigenorganisaties en verzekeraars. Het is de bedoeling dat belanghebbenden nog een laatste keer online kunnen reageren op deze zogenaamde Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), voordat deze naar de Tweede Kamer gaat die erover moet gaan beslissen.

Niet onomstreden

De verzekering is al jaren in de maak en niet onomstreden. Zelfstandigen zijn bang dat de premie voor hen te hoog is of vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met hun ondernemerschap.