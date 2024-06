ANP Ljoedmila Samsonova

NOS Sport • vandaag, 19:36 Samsonova zet Russische zegereeks voort met toernooiwinst in Rosmalen

Ljoedmila Samsonova heeft het Libéma Open gewonnen. De als tweede geplaatste Russin, de nummer vijftien van de wereld, was in de finale in drie sets te sterk voor de Canadese Bianca Andreescu: 4-6, 6-3, 7-5. Het is voor Samsonova de vijfde WTA-toernooizege in haar carrière,

Zo kreeg kreeg het grastoenooi in Rosmalen, dat geldt als belangrijke voorbereiding op Wimbledon over twee weken, voor het derde jaar op rij een Russische winnares. De afgelopen twee edities waren een prooi voor Jekaterina Aleksandrova, die dit jaar in de halve finale werd uitgeschakeld door Samsonova.

In de gelijk opgaande eerste set moest Samsonova toezien hoe de jarige Andreescu, ze is 24 geworden, één break meer liet noteren, wat voldoende was om de set met 6-4 naar zich toe te trekken.

Eerder in het toernooi had Samsonova's tegenstandster - vijf jaar geleden nog nummer vier van de wereld, maar door blessures, mentale tegenslag en coachwissels afgezakt naar de 229ste plek op de wereldranglijst - nog Naomi Osaka uitgeschakeld.

In de tweede set kwam Samsonova al snel met 3-0 voor. Ze leek op eenvoudige setwinst af te stevenen. Een door Andreescu aangevraagde medische time-out om zich aan het linkerbovenbeen te laten behandelen, brak even het ritme. Het werd nog 3-2, waarna de set alsnog met 6-3 naar de Russin ging.

Andreescu knokt terug

Dus moest de derde set beslissing brengen. Samsonova begon opnieuw goed en kwam vlot op een 3-1 voorsprong. Toch kon ze niet voorkomen dat Andreescu zich terugknokte naar 4-4.

Op 5-5 brak Samsonova opnieuw de service van de Canadese, waarna ze de kans kreeg om voor de toernooizege te serveren. Bij 40-15 benutte de jonge Russin meteen het eerste matchpoint.